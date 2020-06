Polizeigewalt und rassistische Strukturen - das verorten hierzulande viele Menschen in den USA. Doch auch in Berlin erleben nicht-weiße Menschen Gewalt, sagt Mekonnen Mesghena von der Böll-Stiftung. Sogar Kinder seien betroffen.

Mekonnen Mesghena hat Journalistik und Geschichte an der Universität Dortmund studiert. Er hat beim Westdeutschen Rundfunk (WDR) in Köln volontiert. Er ist Referent für "Migration & Diversity" bei der Heinrich-Böll-Stiftung.

Der strukturelle Rassismus unterscheidet sich hierzu grundlegend. Denn er geht mit der Privilegierung einzelner Gruppen oder Bevölkerungsteile einher. Das geschieht beispielsweise am Ausbildungsplatz: Wenn ein junger Mensch, der nicht weiß ist, einen Ausbildungsplatz sucht, wird er oft mit strukturellem Rassismus konfrontiert. Er muss sich viel häufiger bewerben, muss am Arbeitsmarkt viel häufiger mit Ablehnungen rechnen. Es gibt strukturellen Rassismus auch bei der Bewerbung um Wohnräume. Wenn Wohnräume knapp werden, ziehen meistens Menschen, die niedrigere Einkommen haben, die nicht weiß sind und die ausländische Wurzeln haben, den Kürzeren. Ihnen wird nicht zugetraut, dass sie die Wohnung adäquat bezahlen können. Auch denkt man manchmal, dass sie nicht in die Wohngemeinschaft passen. Außerdem gibt es die Sorge, es könnten sich Nachbarn beschweren, wenn sie eine schwarze Familie als Nachbarn haben. So werden Menschen strukturell benachteiligt - und andere privilegiert.

Es gibt institutionellen Rassismus auch bei Verwaltungen. Auch hier werden unterschiedliche Menschen unterschiedlich behandelt. Genau wie bei der Polizei. Racial Profiling zum Beispiel - also verdachtsunabhängige Kontrollen - kriminalisieren Hautfarbe und Herkunft. Auch an Grenzen werden Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe öfter kontrolliert. Unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft.

Berlin gilt im Bundesvergleich als viel vielfältiger und multikultureller als andere Städte. Und auch im Alltag scheint der Umgang erst einmal viel einfacher zu sein. Nichtsdestotrotz erleben auch hier viele Menschen, sogar Kinder, die nicht weiß sind, Gewalt. Wie oft werden auch in Berlin kleine Mädchen, die Kopftücher tragen, von Männern attackiert. Wie oft werden Schulkinder in den U-Bahnen beleidigt und teilweise auch körperlich angegriffen.

Definitiv. Das finden wir überall. In allen Bundesländern, in allen Städten. Möglicherweise gibt es unterschiedliche Ausprägungen in einigen Regionen. Das hat dann auch mit der Zusammensetzung der Bevölkerung und dem multikulturellen Selbstverständnis der Politik zu tun. Es gibt einzelne Städte, die sich vielfältiger und multikultureller verstehen als andere.

Und alle drei Formen von Rassismus finden wir nicht nur in Amerika, sondern auch in Deutschland und genau so in Berlin?

Das sehen wir auch bei den Protesten in den USA derzeit. Da geht es nicht nur darum, die Ermordung von George Floyd durch einen rassistischen Polizeibeamten zu klären. Das ist sicher richtig und wichtig. Aber es geht darum, was sich ändert. Die Auflösung der Polizei in Minneapolis ist eine solche strukturelle Veränderung. Aber das muss weiter gehen.

Am Ende geht es nicht nur um die Klärung einzelner Vorkommnisse. Sondern darum, was sich strukturell ändert, was die Konsequenzen sind. Das ist das Entscheidende.

Was muss noch passieren?

Man darf nicht nur darüber reden, den Rassismus in der Gesellschaft zu bekämpfen. Wichtig ist die Einsicht, dass es ein Problem gibt. Wer sagt, Rassismus sei ein Problem der USA, leugnet, was bei uns geschieht. Dabei haben wir ganz aktuell die Debatte um Polizeigewalt in Deutschland. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hatte kürzlich gesagt, dass wir ein Problem dahingehend haben. Daraufhin gab es eine riesige Empörung. Aber natürlich gibt es hier Polizeigewalt. Das erleben doch gerade Menschen, die nicht weiß sind, jeden Tag. Meistens kennen wir nur die Fälle, die zufällig von Zivilsten per Video dokumentiert werden. Es sind auch schon Menschen aufgrund von Polizeigewalt in Deutschland gestorben. Das kann man ja recherchieren. Da gibt es viele Namen. Ein prominenter Fall ist der Tod von Oury Jalloh, der mit gefesselten Händen in einer Polizeizelle in Dessau starb.

Aber es kann auch nicht darum gehen, eine ganze Institution zu verunglimpfen. Sondern man muss schauen, wie man das Problem lösen kann. Solange man sich nicht ehrlich und offen mit einem Problem auseinandersetzt, wird es immer bestehen bleiben.

Elementar wichtig finde ich, dass Menschen die gleichen Chancen haben beim Zugang - also was Schulkarrieren, Ausbildungsplätze, den Arbeitsmarkt im Allgemeinen und die Wohnraumfindung betrifft. Nur so kann man ein gleichberechtigtes Leben als respektierter Teil der Gesellschaft führen. Haben Menschen nicht die gleichen Chancen, marginalisiert sie das. Es macht sie unsichtbar. Das sieht man doch auch in den Medien. Wie viele nicht-weiße Menschen sehen wir im Journalismus und auch vor der Kamera? Das sind viel zu wenige. Dabei ist Deutschland vielfältiger und hat viel mehr Gesichter und Antlitze als das, was da sichtbar wird.