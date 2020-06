Enric Berlin Montag, 29.06.2020 | 17:49 Uhr

Was heißt denn: In der DDR durfte es offiziell keinen Rassismus geben. Wie sieht es denn heutzutage aus? Da gibt es doch auch keinen Rassismus. In Halle und auch in Dessau gab es schlimme Übergriffe. In Dessau verbrannte sogar ein Häftling in der Zelle. Verfahren eingestellt. So wird es auch mit den Todesfällen in der DDR laufen. Vertuschen, Verharmlosen, nur ein Einzelfall....