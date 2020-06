Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) hat sich irritiert gezeigt über Aussagen von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zum neuen Berliner Antidiskriminierungsgesetz. Dieser hatte am Mittwoch angekündigt, er werde wegen des Antidiskriminierungsgesetzes vorerst keine Bundespolizei mehr zu Einsätzen nach Berlin schicken.

Rund 3.400 Bundespolizisten seien bereits in Berlin im Einsatz, sagte Behrendt, so beispielsweise an Bahnhöfen, an Flughäfen und vor Bundesbehörden. Er gehe davon aus, dass das auch so bleibt, so der Senator. Die Bundespolizei werde ihre gesetzlichen Aufgaben, die sie in Berlin hat, weiter wahrnehmen, das regele das Gesetz. Das könne auch ein Bundesminister nicht einfach zur Seite wischen, so der Justizsenator.