Bild: rbb/J. Menzel

Parteigründung von Klima-Aktivisten - Der Stachel im Fleisch der Grünen

02.06.20 | 06:00 Uhr

Den Protest auf die Straße tragen war selbst für Fridays for Future in Corona-Zeiten unmöglich. Während die Aktivisten in Berlin gegen eine Autokaufprämie demonstrieren, planen einige den nächsten Schritt: eine Klima-Partei - neben den Grünen. Von Jan Menzel

Antonio Rohrßen kommt mit dem Fahrrad zum Open-Air-Interview. Der 26-Jährige ist einer der Sprecher von radikal:klima. Einer Gruppe von ein paar Dutzend Klima-Aktivisten, die sich seit Januar organisiert hat und die möglichst schnell eine Partei werden will, um den Klimaschutz ganz oben auf die Tagesordnung zu setzen. "Wir müssen davon ausgehen, dass wenn wir jetzt hier in diesen privilegierten Gesellschaften nicht aktiv werden, in einigen Jahrzehnten Hunderte Millionen von Menschen ihre Heimat verlieren werden, ihre Gesundheit, ihr Zuhause und das möchte ich auf jeden Fall verhindern", sagt Rohrßen auf dem Pflaster vor dem Abgeordnetenhaus.

Antonio Rohrßen beim Interview vor dem Abgeordnetenhaus. | Bild: rbb/Jan Menzel

"Klimaschutz ist nicht im Parlament angekommen"

Die Sonne brennt bereits mit ganzer Kraft vom Himmel. Der Politologe kneift die Augen zusammen und warnt: Niemand solle glauben, dass Hitze und Trockenheit vor Ländern wie Deutschland halt machen werde. Auch hier würden Menschen unter den Hitzewellen leiden. Jeanette Krüger sieht das ihren Worten zufolge genauso. Sie hat wie Rohrßen Unterschriften für die Initiative Klimanotstand Berlin gesammelt und sie ans Abgeordnetenhaus übergeben. Das war im Herbst des vergangenen Jahres. Knapp 36.500 dieser Unterschriften wurden vom Parlament als gültig anerkannt. 36.500 Unterschriften dafür, dass der Senat den sogenannten Klimanotstand ausruft und sofort Maßnahmen ergreift, damit der Treibhausgas-Ausstoß in Berlin drastisch sinkt. Jeanette Krüger sagt, sie habe sich damals mutige Schritte erhofft und sieht sich heute wie viele aus der Klimabewegung enttäuscht. "Ich bin teilweise verzweifelt", räumt die 30-jährige Projektmanagerin ein. "Wenn man denkt, wie viel Power da auf der Straße ist. Letztes Jahr waren 250.000 Menschen auf der Fridays for Future-Demonstration und was ist im Abgeordnetenhaus angekommen?" Aus Krügers Sicht so gut wie nichts.

Als Konsequenz Partei werden

Das Parlament hat zwar brav die Forderungen der Initiative diskutiert. Anders als beim Volksbegehren ist das Abgeordnetenhaus aber nicht verpflichtet Volksinitiativen umzusetzen. Berlin hat zwar als erstes Bundesland die Klimanotlage erklärt. Weitreichende Maßnahmen, um dem Klimawandel entgegenzuwirken, wurden aber nicht beschlossen. Jeannette Krüger beruft sich im Kampf gegen den Klimawandel vor allem auf die Wissenschaft. Der jüngste Klimareport der Vereinten Nationen habe gezeigt, dass man nicht bis zum Jahr 2050 warten könne. Berlin müsse die Klimaneutralität 2030 schaffen, sagte sie und hat mit ihren Mitstreitern daraus den Schluss gezogen: "Wir müssen Partei werden und wir müssen die da drinnen wach rütteln."

Grünen warnen vor Konkurrenz

Mit "die da drinnen" meint Klima-Aktivistin Krüger die Parlamentarier im Gemäuer des Abgeordnetenhauses. Besonders angesprochen fühlen dürften sich die Grünen. Deren Fraktionschefin Antje Kapek kennt den Weg von der Bewegung zur Partei. Die Grünen starteten vor Jahrzehnten außerparlamentarisch, gehören in Berlin inzwischen zum Establishment und zählen Klimaschutz zu ihrem Markenkern.

Deshalb hat die Kreuzbergerin Kapek auch eine doppelte Botschaft an die Neugründer. Rückenwind in der Sache sei gut, eine Parteigründung nicht, gibt sie zu bedenken: "Die Gefahr besteht natürlich schon, gerade wenn es um den Run aufs Rote Rathaus geht. Da zählt am Ende jede Stimme. Und da muss ich sagen, ist eine grüne Regierende Bürgermeisterin, die sich radikal für Klimaschutz einsetzt, natürlich hilfreicher als mehrere Parteien, die sich gegenseitig Konkurrenz machen." Antonio Rohrßen von radikal:klima kennt diesen Einwand gut. Genauso wie den, eine Bewegung solle besser eine Bewegung bleiben, auf der Straße protestieren und nicht im Parlament sitzen. Rohrßen sagt, er halte beides für falsch. Aktivismus und Parlamentsarbeit schlössen sich doch nicht aus. Und eine zweite Partei – neben den Grünen - schwäche den Klimaschutz nicht.

Parteigründung steht noch aus

Es sei doch eher so, sagt er, dass radikal:klima als "Stachel im Fleisch der Grünen" wirken und der etablierten Öko-Partei sagen könnte: "Leute, ihr müsst ambitionierter sein." Bis es so weit ist, muss die Gruppe aber noch eine zentrale Hürde nehmen. Bislang gibt es radikal:klima nur als Webseite. Wer mitmacht, trifft sich meist in Videokonferenzen. Sobald die Corona-Pandemie es zulässt, soll es einen richtigen Gründungsparteitag geben. Rechtzeitig, damit die neue Partei bei der Abgeordnetenhauswahl im Herbst 2021 mitmischen kann.

Sendung: Inforadio, 2.9.2020, 9 Uhr