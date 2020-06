Martina Berlin Mittwoch, 10.06.2020 | 10:04 Uhr

Schwierige Gemengelage. Will man mehr als An- und Beklagen. Was selbstverständlich in aller grundlegenden Schärfe gerechtfertigt ist.



Vorschlag. Kann jeder selbst machen:

1,) An Bundesaussenministerium die schriftliche Anfrage stellen, ob jetzt für Menschen die für Homosexuell /LGBT gehalten werden könnten, für Polen eine Reisewarnung besteht.

Gehört zu seiner Aufgabe /Verantwortung. Sicherheitslage für Passdeutsche im Ausland korrekt zu beschreiben.



2.) Dieselbe Frage kann an die Botschaft Polens stellen. Oder seine Abgeordneten /seinen Abgeordneten im Wahlkreis bitten es für ihn zu tun.



Daraus ergibt sich der Widerspruch, dass für ein EU-Land eigentlich keine Reisewarnung bestehen kann. Aber eine ausgesprochen werden muss, wenn sich Gemeinden hochoffiziell in einem letztlich aggressiven Ausgrenzungsakt zur Homosexuellen /LGBT-Freie Zone erklären.



Kann jeder /jede mindestens etwas tun, wendet sie /er sich an seine jeweiligen Wahlkreisabgeordnete an Polens Botschaft.