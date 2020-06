rbb/Schöbel Audio: rbb | 02.06.2020 | Sebastian Schöbel | Bild: rbb/Schöbel

Doppelspitze im Abgeordnetenhaus - Berliner Linke wählt neue Fraktionschefs

02.06.20 | 07:49 Uhr

Vor vier Wochen hatten die Berliner Fraktionsvorsitzenden Carola Bluhm und Udo Wolf überraschend ihren Rückzug bekanntgegeben. Vor der Wahl der Wunsch-Nachfolger - Carsten Schatz und Anne Helm - bekamen diese ebenso überraschend eine Gegenkandidatin.

Wenn der Linken-Politiker Carsten Schatz zum Pragmatismus mahnt, zitiert er schon mal die CDU-Politikerin Angela Merkel. "Wenn Aufregung helfen würde, würde ich mich aufregen." Tut es in der Politik aber meistens nicht, deswegen gehört Schatz auch eher nicht zu den verbalen Polterern. Der 50-Jährige hat zudem Schlimmeres als Politik erlebt: Seit Jahren spricht er offen über seine HIV-Infektion, engagiert sich in AIDS-Selbsthilfegruppen und ist Sprecher für Antidiskriminierung in seiner Fraktion. Zudem hat Schatz, der Bezirksvorsitzende von Treptow-Köpenick, eine echte Ost-Biografie vorzuweisen - die er zum Beispiel aufblitzen lässt, wenn die CDU und FDP eine Teilprivatisierung der Flughafengesellschaft fordern. "Der Käufer zahlt uns einen Euro und übernimmt... nein, nicht aller Schulden, ein Teil bleibt bei uns. Wir Ossis kennen solches Vorgehen. Wer mit diesen Gedanken spielt, dem kündige ich unseren entschiedenen Widerstand an. So wird es nicht laufen."

Auf Konfrontationskurs zur AfD

Anne Helm, seine designierte Co-Fraktionschefin, stammt zwar auch aus "dem Osten" - aus Rostock, um genau zu sein. Und wie Schatz hat sie fast ihr ganzes Leben in Berlin verbracht. Doch die 33-Jährige ist Linken-Politikerin einer neuen Generation: Die Neuköllnerin ist sehr medienaffin, sozialisiert im Internet, vor allem aber ohne Parteikarriere: Bis 2014 war sie noch bei den Piraten, erst seit 2016 sitzt sie für die Linken im Abgeordnetenhaus. Dort macht sie sich vor allem gegen Rechtsextreme und für mehr Frauenrechte stark. Als die AfD 2018 zum Frauenmarsch rief, ging Helm im Parlament auf Konfrontationskurs, vor allem mit dem AfD-Abgeordneten Lindemann. "Der Frauen am Strand fotografiert, die Bilder auf Facebook stellt und den Kameraden vorschwärmt, wie billig die Frauen in der Ukraine sind. Und dann besitzt er die Unverfrorenheit, zu suggerieren, er würde für Frauenrechte auf der Straße sein. Das lässt sich keine Berlinerin in dieser Stadt vormachen."

Franziska Brychcy, Berliner Linke-Fraktion

Manche Mitglieder fühlen sich überrumpelt

Restlos glücklich war die Fraktion mit der Vorauswahl von Anne Helm und Carsten Schatz allerdings nicht: Es gab teils massive Kritik, manche Mitglieder fühlten sich überrumpelt, andere bezweifelten, dass das Duo sich durchsetzen kann - nicht zuletzt auch gegenüber den Koalitionspartnern, SPD und Grünen. Allerdings sagen Insider auch offen: Echte Alternativen habe die Fraktion nicht. Im Schatten von Carola Bluhm und Udo Wolf seien einfach keine echten Nachfolger aufgebaut worden. Zumindest Anne Helm muss sich nun aber gleich in einer Kampfabstimmung beweisen: Die Bildungspolitikerin Franziska Brychcy aus Lichterfelde will ihr den Platz in der Doppelspitze streitig machen und tritt ebenfalls zur Wahl an.

Sendung: Inforadio, 02.06.2020, 8 Uhr