Die im Rahmen des neuen Landesantidiskriminierungsgesetztes (LADG) geplante Ombudsstelle soll im August oder September ihre Arbeit aufnehmen. Die Vorbereitungen darauf laufen bereits, wie die Senatsverwaltung für Justiz und Antidiskriminierung am Montag mitteilte.



Die Ombudsstelle soll Menschen, die sich an sie wenden, kostenfrei bei der Durchsetzung ihrer Rechte beraten und unterstützen. Grundsätzlich könne jede Person, die der Ansicht ist, in Behörden des Landes diskriminiert worden zu sein, ihre Hilfe in Anspruch nehmen, so die Justizverwaltung. Es ist aber nicht verpflichtend, sie einzuschalten.