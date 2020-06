Die Coronakrise legt die Schwächen und Mängel in der Berliner Verwaltung offen, besonders in den Gesundheitsämtern: Hier fehlen seit Jahren Fachkräfte, in fast allen Bereichen. Die Bezirke reagieren allerdings sehr unterschiedlich, wie rbb-Recherchen zeigen. Von Sebastian Schöbel

Weil in den Berliner Gesundheitsämtern zum Beginn der Corona-Pandemie hunderte Stellen nicht besetzt waren, übt Gesundheitssenatorin Dilek Kalaci (SPD)nun scharfe Kritik an der Personalpolitik in den Bezirken. "Wir sehen ganz klar, dass die Zahl der unbesetzten Stellen gestiegen ist. Das macht mir schon Sorgen", sagte Kalayci dem rbb.

Viele dieser Stellen wurden bislang aber noch gar nicht geschaffen, kritisierte Kalayci. Laut Plan müsste es im Öffentlichen Gesundheitsdienst Berlins nämlich rund 2.033 Stellen geben. Tatsächlich geschaffen wurden in den Bezirken aber bislang nur knapp 1.840. "Wenn sie nicht eingerichtet sind, können sie nicht besetzt werden", sagte Kalayci dem rbb. "Deswegen wäre meine Bitte an die Verantwortlichen in den Bezirken, diese Stellen einzurichten."

Allerdings konnten auch insgesamt fünf Stellen nicht besetzt werden - und es steht zu befürchten, dass sie länger vakant bleiben. So mussten beide Bezirke den Posten des Gesundheitsaufsehers ausschreiben - in Friedrichshain-Kreuzberg erfolglos. "Stellen im Bereich Hygiene- und Umweltmedizin sind aufgrund mangelnder Bewerbungen grundsätzlich schwer zu besetzten", teilte das Geusndheitsamt des Bezirks mit. "Im derzeitigen Pandemiegeschehen macht sich dieses Defizit besonders bemerkbar." Auch die fachärztliche Leitung der Hygiene und Umweltmedizin konnte ebenfalls bisher nicht besetzt werden. Treptow-Köpenick braucht derweil einen Facharzt oder eine Fachärztin im Sozialpsychiatrischen Dienst. Die Stelle ist seit Juni 2018 in der Dauerausschreibung.

Ebenfalls sehr aktiv waren Treptow-Köpenick und Friedrichshain-Kreuzberg mit 11 beziehungsweise 12 Ausschreibungen seit Januar. Darunter waren mehrere Facharztstellen, Jobs im psychatrischen Dienst und in der Verwaltung. Besetzt wurden in beiden Bezirken insgesamt 11 Stellen.

Völlig untätig waren die Bezirke in diesem Jahr bei der Neubesetzung von Stellen für ihre Gesundheitsämter nicht: Eine Abfrage des rbb in allen Bezirken ergab, dass Lichtenberg seit Januar besonders aktiv auf dem Arbeitsmarkt war: 16 Stellen wurden ausgeschrieben und 6 neu besetzt. Allerdings fanden sich auch für 5 Stellen keine geeigneten Bewerberinnen oder Bewerber - ein Dauerproblem für den Öffentlichen Gesundheitsdienst, der mit einem starken Privatsektor konkurrieren muss.

Dass Charlottenburg-Wilmersdorf die Zielvorgaben des Mustergesundheitsamtes nicht erfüllt, räumt Wagner ein. Dem Bezirk fehlen hier 38 Stellen. Er habe bei seinem Amtsantritt vor einem Jahr festgestellt, so Wagner, "dass das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf bei Stellenanmeldungen keine Brennpunkte erkannt hatte und von einer Stellenanmeldung für diesen Bereich abgesehen hatte". Das sei auch in vielen anderen Bezirken passiert. "Da das Gesundheitsamt allen seinen Verpflichtungen zum damaligen Zeitpunkt zwar mit kleinen Problemen aber immer zeitgerecht nachkommen konnte, ist diese Entscheidung ohne unser heutiges Wissen nicht schön aber nachvollziehbar gewesen."

Mehrere Bezirke sagten auf rbb-Nachfrage, die Nutzung etwa der außertariflichen Bezahlung sei noch in der internen Klärung. "Eigentlich sollte eine berlineinheitliche Regelung bei der Anwendung für dieses Ausschreibeverfahren gefunden werden", sagte der Gesundheitsstadtrat von Charlottenburg-Wilmersdorf, Detlef Wagner, dem rbb. Zudem gebe es die Gefahr, dass sich die Bezirke damit auf dem Arbeitsmarkt "gegenseitig kannibalisieren". Er selbst habe bislang keine Probleme, Ärztinnen und Ärzte zu gewinnen. Allerdings könne er nachvollziehen, dass das in anderen Bezirken schwerer sei, so Wagner, dafür habe er Verständnis. "Auch ich kann mir vorstellen, dass ich dieses Instrument zur Herstellung gleicher Voraussetzungen bei der Bezahlung zum Wohle meiner Mitarbeiter einsetzen werde."

Marzahn-Hellersdorf und Mitte waren nicht in der Lage, trotz mehrfacher Nachfrage des rbb zu erklären, welche Stellen sie für den Öffentlichen Dienst ausgeschrieben oder besetzt haben. Laut den Zahlen des Senats haben aber auch diese beiden Bezirke große Lücken um Stellenplan: Ende 2019 waren in Marzahn-Hellersdorf 26 Stellen im Gesundheitsdienst nicht besetzt, Ende März waren es sogar rund 38. Zudem waren 30 weitere Stellen, die laut MGA existieren müssten, noch gar nicht geschaffen. In Mitte waren im März 8 Stellen nicht besetzt, dafür hatte der Bezirk allerdings die Vorgaben des MGA sogar leicht übererfüllt. Nur Lichtenberg war da noch besser: Statt geplanten 182 Stellen gibt es hier sogar 194.

Anders sieht es zum Beispiel in Reinickendorf aus. Hier hatte vor allem Amtsarzt Patrick Larscheid wiederholt Kritik an Kalaycis Krisenmanagement geübt. In seinem Bezirk fehle unter anderem Personal für gründliche Reihenuntersuchungen in den Kitas und verstärkte Hygiene-Kontrollen. Auf Nachfrage des rbb erklärte der Bezirk nun, "es bestehen zurzeit keine großen Lücken bei der Besetzung der Stellen im Gesundheitsamt". Man habe in der vergangenen Zeit "immer erfolgreich die ausgeschriebenen Stellen besetzen beziehungsweise nachbesetzen" können. In diesem Jahr waren es demnach acht Stellen.

Allerdings waren laut Zahlen des Senats im März gut 16 Stellen im Reinickendorfer Gesundheitsamt nicht besetzt, vor allem im Bereich Gesundheitsförderung, Prävention und Gesundheitshilfe für Kinder und Jugendliche. Zudem müssten laut Mustergesundheitsamt insgesamt 162 Stellen im Gesundheitsdienst des Bezirks existieren, geschaffen wurden aber nur 114. Es fehlen also über 64 Stellen, so viele wie in keinem anderen Berliner Bezirk. "Wenn ein Bezirk die Stellen nicht einmal einrichtet und dann viele unbesetzte Stellen hat, ist das besonders dramatisch", kritisierte Gesundheitssenatorin Kalayci.