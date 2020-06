rbb/Raphael Jung Video: rbb|24 | 27.06.2020 | Martin Adam | Bild: rbb/Raphael Jung

Präsidentschaftswahl in Polen - "Viele überlegen jetzt, ob sie nicht einen anderen wählen"

Am Sonntag wird in Polen ein neuer Präsident gewählt. Zwar führt Amtsinhaber Andrej Duda in den Umfragen, doch sein Herausforderer Rafał Trzaskowski holt auf. Im deutsch-polnischen Grenzland gibt es allerdings einen klaren Favoriten. Von Raphael Jung

Maciej Wichary lebt in Geesen, einem kleinen Dorf in der Uckermark, nur wenige Kilometer von der Grenze entfernt. Eine halbe Stunde braucht der Unternehmer mit dem Auto bis zu seiner Firma im Zentrum von Stettin. In Brandenburg leben, in Polen arbeiten: Für Wichary, einen Mittvierziger mit rundlichem Gesicht, war das lange Zeit selbstverständlicher Alltag. Bis Polens Regierung Mitte März wegen der Corona-Pandemie die Grenze zu Deutschland schloss, auch für Pendler wie ihn.

Mehrere Wochen lang konnte Wichary nicht in seine eigene Firma, musste von Zuhause aus arbeiten, fühlte sich ausgesperrt. Das werden er und viele andere Polen aus dem Grenzland nicht vergessen, wenn sie am Sonntag ihre Stimme für den nächsten polnischen Präsidenten abgeben.

"Die Ignoranz der PiS-Partei hat uns berührt"

Dass sie als Polen, die in Deutschland leben, von Warschau überhaupt nicht gesehen wurden, habe viele im Grenzland sehr frustriert, erklärt Marta Szuster, die in Staffelde bei Mescherin lebt. In den letzten Wochen hat sie mehrere Proteste gegen die Schließung der Grenze organisiert. Proteste, die mit dazu beigetragen haben, dass die Grenze ab Anfang Mai für Pendler wieder geöffnet wurde. Doch trotz des Erfolges bleibt ein schaler Nachgeschmack. Sie kenne einige junge Menschen, die eher für Duda gestimmt hätten, erzählt Szuster. "Aber die sagen jetzt: Die Ignoranz der PiS-Partei hat uns berührt. Uns wurde nicht zugehört, wir wurden hier eingeschlossen. Viele von denen überlegen jetzt, ob sie sich nicht einen anderen Kandidaten auf der Liste aussuchen."

Ein klarer Favorit

Elf Kandidaten stehen am Sonntag für das Präsidentenamt zur Wahl. Die größten Chancen auf den Sieg hat Amtsinhaber Andrzej Duda, der aus den Reihen der national-konservativen Regierungspartei PiS ("Recht und Gerechtigkeit") stammt. Er führt in allen Umfragen mit deutlichem Vorsprung vor seinem gefährlichsten Herausforderer, dem Warschauer Oberbürgermeister Rafal Trzaskowski.

Kommt es zur Stichwahl?

Der ist der Kandidat der Bürgerkoalition, des größten Oppositionsbündnisses - und könnte es schaffen, Präsident Duda in einer Stichwahl am 12. Juli aus dem Amt zu drängen, vorausgesetzt keiner der Kandidaten kann am Sonntag die erforderliche Mehrheit von 50 Prozent der Stimmen erringen. Noch vor zwei Monaten wäre das unvorstellbar gewesen.

Wahltermin wegen Corona verschoben

Eigentlich hätte die Präsidentenwahl bereits am 10. Mai stattfinden sollen, als Polen sich noch im Corona-Shutdown befand. Wegen des entschlossenen Krisenmanagements der PiS-Regierung waren die Umfragewerte für Präsident Duda damals sehr hoch. Die PiS setzte alles daran, die Wahl zum geplanten Termin abzuhalten und plante sogar eine Abstimmung als reine Briefwahl. Die dafür nötige Änderung des Wahlrechts scheiterte jedoch. Schließlich wurde die Abstimmung auf den 28. Juni verschoben. Die Opposition nutzte das Zeitfenster, um einen neuen Spitzenkandidaten aufzustellen. Seitdem gibt es mit Rafal Trzaskowski wieder einen Hoffnungsträger für das liberale Lager.

Trzaskowski will mehr europäische Zusammenarbeit

Sollte er zum nächsten Präsidenten gewählt werden, würde das einen Stimmungswechsel in Polen einleiten, glaubt der Journalist Bodgan Twardochleb vom Kurier Szczecinski - einen Stimmungswechsel, von dem auch das deutsch-polnische Grenzland profitieren würde. Das Verhältnis zwischen Berlin und Warschau sei unter der PiS und Präsident Duda in den letzten Jahren merklich abgekühlt. Man beschränke sich auf wirtschaftliche Kontakte und Treffen zu Jahrestagen. Trzaskowski dagegen stehe für eine starke Selbstverwaltung der Regionen und für mehr Zusammenarbeit mit Europa. Wenn es zwischen den Hauptstädten gut laufe, meint Twardochleb, könne sich auch das Grenzland besser entwickeln. Es gebe genug Projekte, bei denen man Rückenwind aus Berlin und Warschau brauche: von der Erneuerung der Bahnstrecke Berlin-Stettin bis zur besseren Anerkennung von Diplomen.

Hauptsache die Grenze bleibt offen

Viele der in Brandenburg lebenden Polen denken eher liberal. Sie haben sich bewusst für ein Leben in Deutschland und Polen entschieden, ihre Kinder wachsen oft zweisprachig auf. Mit den streng national-konservativen Ansichten von Präsident Andrzej Duda und der amtierenden PiS-Regierung können die meisten nur wenig anfangen. Doch entscheidend ist für die Grenzlandbewohner wie den Unternehmer Maciej Wichary vor allem eins: "Egal, wie der nächste Präsident heißt: Ich erwarte, dass er uns einfach in Ruhe leben lässt. Dass wir auf der einen Seite leben und auf der anderen Seite arbeiten können." Denn eine offene Grenze ist für die in Brandenburg lebenden Polen immer noch das Wichtigste.