Bild: dpa/Zinken

Attacke auf Bäckerei - Polizei untersucht Autobrand und Nazi-Graffiti in Neukölln

21.06.20 | 22:18 Uhr

In Neukölln haben Unbekannte Nazi-Symbole an eine Bäckereifassade gesprüht, ein Auto vor dem Geschäft ging in Flammen auf. Das Landeskriminalamt ermittelt. Ein Mitarbeiter sagt: Es war bereits die siebte rechtsextreme Attacke auf die Bäckerei.

Ein brennendes Auto und Hakenkreuz-Graffiti an einer Bäckerei in der Neuköllner Sonnenallee beschäftigen seit diesem Wochendende das für politische Straftaten zuständige Dezernat des Berliner Landeskriminalamtes. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte vor der Bäckerei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein VW-Transporter gebrannt. Eine 60-Jährige Passantin hatte das Feuer bemerkt und die Polizei gerufen. Durch die Flammen wurde ein weiteres Auto beschädigt, hieß es. Die Feuerwehr löschte den Brand. Am Freitag erklärte die Polizei, das für Brandstiftung zuständige Kommissariat im Landeskriminalamt habe die Ermittlungen übernommen. Am Sonntag meldete die Polizeipressestelle dann auf Twitter, dass in der Nähe des Brandortes NS-Schmierereien an einer Bäckerei entdeckt wurden. Der Fall sei an die "Besondere Aufbauorganisation" (BAO) im LKA übergeben worden. Die Abteilung ermittelt seit 2019 eine Serie rechtsextremistischer Straftaten in Berlin-Neukölln.

Überwachungskamera zeichnet drei Personen auf

Laut Polizei ist bislang noch unklar, was genau sich gegen 3 Uhr nachts vor dem Geschäft abgespielt hat. Ein Bäckereimitarbeiter sagte im Gespräch mit rbb|24, eine Überwachungskamera im Innenraum des Geschäfts habe drei Personen in der Nähe des Schaufensters aufgezeichnet, unmittelbar bevor am Bordstein ein Feuerschein aufleuchtete. Die eingetroffenen Polizeibeamten hätten die Aufnahmen sichergestellt und Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet. Der ausgebrannte VW-Transporter habe nicht zum Betrieb gehört, allerdings sehe er dem Bäckerei-Fahrzeug sehr ähnlich. Es sei bereits das siebte Mal, dass die Bäckerei mit Hakenkreuzen und SS-Zeichen beschmiert wurde, erklärte der Mitarbeiter der Backstube. Die Serie der rechsextremen Taten habe im Sommer 2019 begonnen, Hinweise auf mögliche Täter gege es bislang nicht.

BAO ermittelte im März 2019 bereits in 72 Fällen

Die "Besondere Aufbauorganisation" der Polizei (BAO) schrieb in ihrem Zwischenbericht, im Jahr 2019, dass insgesamt 72 rechtsextremistische Straftaten Gegenstand der Ermittlungen seien. Dabei handele es sich um 23 Brandstiftungen, 35 Sachbeschädigungen, "zum Teil in Tateinheit mit Beleidigung und Bedrohung", sowie 14 Diebstähle. "Einige dieser Ermittlungsverfahren richten sich gegen insgesamt drei Tatverdächtige in unterschiedlicher Tatbeteiligung", heißt es in dem Papier. Der Schwerpunkt dieser Delikte liege in Neukölln.

Reach Out registriert mehr Gewalttaten

Nach Einschätzung der Berliner Beratungsstelle für Opfer rechtsextremer, rassistischer und antisemitischer Gewalt, Reach Out, ist die Zahl der Gewalttaten in Berlin im vergangenen Jahr drastisch gestiegen. Demnach wurden im gesamten Jahr 390 solcher Taten registriert, das sind 91 mehr als 2018. 509 Menschen seien verletzt oder bedroht worden. Darunter sind den Angaben zufolge 32 Kinder und 31 Jugendliche.