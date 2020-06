Bild: www.imago-images.de/Gudath

Radverkehr in der Corona-Krise - Wie Pop-up-Radwege Auto- und Radfahrer weiter entzweien

22.06.20 | 06:13 Uhr

Seit ihrer Einführung in der Corona-Krise kreisen Debatten um Berlins Pop-up-Radwege. Die meisten Radfahrer sind dafür, mehr als drei Viertel der Autofahrer dagegen. Exemplarisch steht die Kantstraße für den Glaubenskrieg um die neuen Spuren. Von Maike Gomm

Elf temporäre Radwege schlängeln sich in Berlin mittlerweile durch Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg und Charlottenburg. 25 weitere haben die Bezirke schon angemeldet. Doch die Meinungen über die temporären Radwege gehen auseinander. An einem Freitagnachmittag stehen immer mal wieder Radfahrer auf dem neu angelegten Radstreifen an der Kreuzung Kant- Ecke Suarezstraße. "Die Radwege sind ein Geschenk des Himmels", sagt einer von ihnen auf Nachfrage. "Ich kann jedem nur empfehlen, jetzt die Kantstraße zu benutzen." Ein Motorradrollerfahrer steht daneben auf der Autospur: "Für die Radfahrer ist es gut, aber für den innerstädtischen Verkehr eine Katastrophe."

80 Prozent der Radfahrer für Pop-up-Radwege - 100 Prozent der Autofahrer dagegen

Die Reaktionen der Bevölkerung auf die Pop-up-Radwege hat auch Sophia Becker interessiert. Sie ist Professorin für nachhaltige Mobilität an der Technischen Universität Berlin. Im Rahmen der Forschungsruppe "Die Verkehrswende als sozial-ökologisches Real-EXPERIment" hat sie zusammen mit Katharina Götting für eine Kurzstudie über 1.600 Berliner zu den temporären Radwegen befragt. Als Vorteile nennen die Befragten vor allem eine höhere Sicherheit und mehr Platz für die Radfahrer. Doch der eingeschränkte Raum für den Autoverkehr, wird auch als Nachteil wahrgenommen. Fast 100 Prozent der Radfahrer sind für die Pop-up-Radwege, rund 80 Prozent der Autofahrer dagegen. Bei den Fußgängern und den Nutzern des öffentlichen Nahverkehrs sprechen sich drei Viertel der Befragten für die Radwege aus. "Wir sehen eine sehr einheitliche Meinung beim sogenannten Umweltverbund", sagt Becker.

ADAC: Weniger Autospuren ökologisch kontraproduktiv

Die Senatsverwaltung für Verkehr möchte möglichst alle temporären Radwege dauerhaft erhalten, wie Sprecher Jan Thomsen im Gespräch mit dem rbb bestätigte. Grundlage dafür ist das Berliner Mobilitätsgesetz. Damit hat Senat 2018 auch den Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur beschlossen. Sandra Hass, Sprecherin des ADAC, glaubt nicht, dass das Konzept, weniger Platz gleich weniger Autos in der Innenstadt, aufgeht. "Der Verkehr nimmt wieder deutlich zu", sagt Hass. "Wenn wir jetzt noch weniger Autospuren und weniger Parkplätze haben, dann ist das aus ökologischen Gründen absolut kontraproduktiv. Denn dann haben wir mehr Staus, mehr Stopandgo und damit auch mehr Umweltbelastung." Sophia Becker sieht das anders. Auch vor den Pop-up-Radwegen und vor Corona habe es Stau gegeben. Und auch jetzt gebe es vor allem Umstellungsschwierigkeiten, sagt die Forscherin. Mittelfristig zeige sich aber, dass der Verkehr abnimmt, weil "mehr Menschen auf das Rad oder den öffentlichen Verkehr umsteigen".

"Ein Gewinn an Sicherheit konnten wir nicht feststellen"

Ein weiterer Kritikpunkt ist die Sicherheit. Im Mai starb eine Radfahrerin, die auf einem Pop-up-Radweg unterwegs war durch einen rechtsabbiegenden Lkw. In Berlin war das 2020 der vierte tödliche Unfall, in den ein rechtsabbiegender Lkw involviert war. Allerdings passieren solche Unfälle auch auf befestigten Radwegen. Sandra Hass steht an der Kreuzung Kantstraße/Suarezstraße und deutet auf die Fahrbahn: "Wir haben einen durchgezogenen gelben Radstreifen, der den Radfahrern ein Gefühl von Sicherheit vermittelt. Nichtsdestotrotz haben wir viele Parkplätze am Rand, an denen Autos ein- und ausparken können. Damit rechnet man als Radfahrer möglicherweise nicht. Deswegen sehen wir hier keinen Gewinn für den Radverkehr. Viel mehr ergeben sich neue Gefahrenquellen."

Tatsächlich halten sich viele Autofahrer nicht an die gelbe durchgezogene Linie auf der Kantstraße. Sie nutzen sie zum Parken oder als Abbiegestreifen vor Kreuzungen. Doch nicht überall ist die Situation so, wie an der Kantstraße. "Also generell schaffen die Pop-Up-Radwege mehr Sicherheit als vorher, zum Beispiel am Kottbusser Damm, an dem es gar keine Radspur gab. Trotzdem können natürlich auch Pop-up-Radwege nicht alle Sicherheitsprobleme lösen", sagt Becker. "Mittelfristig brauchen wir ein durchgängiges Netz von baulich getrennten Radwegen. Dann sollte auch die Sicherheit deutlich erhöht sein."

