Bundestag stimmt am Donnerstag ab

Schwerbehinderte Menschen haben in Berlin gegen das geplante Intensivpflegegesetz der Bundesregierung demonstriert. Rund 200 Menschen haben sich den Angaben der Veranstalter zufolge am Dienstag am Brandenburger Tor versammelt, neben den Schwerbehinderten auch Angehörige und Pflegekräfte.

Sie machten ihrem Unmut Luft, dass mit dem geplanten Gesetz Beatmungspatienten künftig gegen ihren Willen in Pflegeheimen untergebracht werden könnten. Die Protestierenden übergaben zudem eine im vergangenen August gestartete Online-Petition mit mehr als 200.000 Unterschriften gegen die jetzige Gesetzesfassung an Abgeordnete der Grünen, der SPD und der FDP im Bundestag.