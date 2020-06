dpa/Schmidt Audio: Inforadio | 23.06.2020 | Jan Menzel | Bild: dpa/Schmidt

Netz in Berlin fertig geplant - Der erste Radschnellweg wird wohl erst in fünf Jahren eröffnet

23.06.20 | 14:34 Uhr

Zehn Routen wurden schon diskutiert - am Dienstag wird in Berlin der Plan für den elften und letzten Radschnellweg vorgestellt. Bis zur Einweihung der ersten Verbindung könnte es laut Verwaltung einige Jahre dauern. Radfahrverbände sehen das erstaunlich entspannt. Von Jan Menzel

Am Brandenburger Tor ist die Verkehrswende noch nicht angekommen, in der Mitte Berlins geben nach wie vor Autos den Takt an. Dabei soll hier einmal Berlins längster Radschnellweg entlangführen: Von Spandau im Westen über die Straße des 17. Juni bis nach Marzahn im Osten könnte die knapp 38 Kilometer lange Route führen. Bislang tut sie das aber nur auf dem Papier. "Ich würde mir wünschen, dass wir hier sehr viel weiter wären", sagt CDU-Landeschef Kai Wegner. Der Bundestagsabgeordnete hat seiner Partei gerade ein neues Verkehrskonzept verpasst, Radschnellwege inklusive. Der Senat, findet Wegner, rede viel zu viel und mache zu wenig: "Man zieht panisch ein paar gelbe Linien auf die Straße, um die Fahrradbilanz zu verbessern", sagt er. Nachhaltig sei das aber nicht.

100 Kilometer Radweg stehen im Gesetz

Die nackten Zahlen scheinen den CDU-Chef zu bestätigen. 100 Kilometer Radschnellwege hat Rot-Rot-Grün versprochen und ins Mobilitätsgesetz geschrieben. Bis heute ist davon kein einziger Kilometer gebaut. Doch ausgerechnet die härtesten Aktivisten betrachten diese Bilanz mit einer gewissen Milde. Der Senat hätte sicherlich ein oder zwei Jahre früher mit den Radschnellwegen beginnen können, sagt Rad-Lobbyist Heinrich Strößenreuther. Man brauche aber für diese ganz neuen Radverbindungen grundsätzliche Planungen, zum Teil müssten Fundamente gelegt, teilweise auch Brücken gebaut werden. "Das braucht alles seine Zeit", nimmt Strößenreuther die Verwaltung ausdrücklich gegen den Bummel-Vorwurf in Schutz.

Planungsaufwand fast wie bei einer Autobahn

Ähnlich argumentiert Verkehrsstaatssekretär Ingmar Streese. Für die meist zehn bis 15 Kilometer langen Radschnellwege sei ein ordentliches Planungsverfahren erforderlich - nicht ganz wie bei einer Autobahn, aber auch nicht wie bei einem einfachen Radweg. "Da sind pro Fahrradspur drei Meter Breite vorgesehen", erklärt Streese die Dimensionen. Dafür brauche man ein Planfeststellungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung. Ursprünglich sollte der Bau des ersten Radschnellwegs auf dem Kronprinzessinnenweg im Grunewald Anfang 2021 beginnen. Jetzt rechnet Streese mit einem Baustart "nicht vor Ende 2022, vielleicht auch 2023". Die Eröffnung der ersten Routen rückt damit noch weiter in die Ferne. Gut möglich, dass erst 2025 die erste Radschnellverbindung in voller Länge für den Verkehr freigegeben werden kann.

Verbände wollen Teilstrecken früher eröffnen

Diese lange Wartezeit würden Rad-Aktivisten wie Heinrich Strößenreuther und Frank Masurat vom Fahrradclub ADFC gern ein bisschen abkürzen. Masurat schlägt vor, statt der vollständigen Verbindungen bereits früher Teilstücke in Betrieb zu nehmen. Das sei etwa am Kronprinzessinnenweg im Grunewald oder an der A113 in Treptow möglich, sagt Masurat: "Dort gibt es lange Abschnitte ohne Ampeln und Kreuzungen, die man jetzt schon ertüchtigen, breiter und sicherer machen könnte."

Für den Kaiserdamm und die Bismarckstraße, über die die Ost-West-Schnellverbindung laufen soll, hat Masurat auch eine Idee: Hier könnte auf ein paar Kilometern schon jetzt eine Spur für die Radfahrer abgezwackt werden. Das wäre dann Berlins erster Radschnellweg in der Pop-up-Variante. Von Vorteil wäre, dass Planer und Verkehrsteilnehmer Erfahrungen sammeln könnten, die für den Bau des eigentlichen Radschnellwegs genutzt werden könnten, glaubt Masurat.

Reinickendorf-Route wird vorgestellt

Solche Gedankenspiele gibt es auch in der Verkehrsverwaltung. "Wir prüfen, ob man bestimmte Abschnitte vorziehen und ob man bestimmte Prozesse beschleunigen kann", sagt Staatssekretär Streese. Denkbar sei das dort, wo es wenige Einwände von Bürgern gebe und wo wenig Bauarbeiten erforderlich seien. An die Reinickendorf-Route, die am Dienstag als letzte Radschnellverbindung in einer Bürgerveranstaltung vorgestellt wird, dürfte Streese dabei nicht gedacht haben. Der Bau der Verbindung von Heiligensee zum Flughafen Tegel und zum Kurt-Schumacher-Platz soll erst Ende 2023 beginnen. Die Fertigstellung ist für Mitte 2025 geplant.