Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd in den USA haben Tausende Menschen in sozialen Netzwerken Solidarität mit der Protestbewegung "Black Lives Matter" bekundet. Viele Betroffene wünschen sich solche Zeichen auch jenseits des Bildschirms.

Seit dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis haben viele Menschen in Deutschland ihre Solidarität mit der Protestbewegung "Black Lives Matter" zum Ausdruck gebracht. Auf Instagram posteten am Dienstag Tausende Menschen schwarze Kacheln unter den Hashtags #blackouttuesday und #theshowmustbepaused (auf Deutsch etwa: Die Show muss eine Pause einlegen).

Das Interesse an den Protesten und das Engagement sind auch in der Hauptstadt zu spüren. In Berlin hatten bereits am vergangenen Sonntag rund 1.500 Menschen in Kreuzberg und Neukölln an einer Demonstration der Initiative "Black Lives Matter Berlin" gegen Rassismus und gegen rassistische Polizeigewalt protestiert , zu den Anfragen "black lives matter demo berlin" und "george floyd demo berlin" verzeichnete Google in den vergangenen sieben Tagen einen Anstieg um jeweils mehr als 5.000 Prozent.

Einige Nutzer kritisierten, die vielen schwarzen Kacheln unter dem Hashtag der Protestbewegung würden es erschweren, Informationen über die Polizeieinsätze in den USA zu teilen: Relevante Bilder und Videos würden in einer Flut von schwarzen Fotos kaum mehr auffindbar sein, hieß es.

Natasha Kelly, Gründungsmitglied des "Black European Academic Network", betonte am Mittwoch im rbb, Rassismus gegen People-of-Color - also Menschen mit nicht-weißer Hautfarbe - sei in Deutschland "ein ganz großes Thema". Die Situation sei zwar nicht dieselbe wie in den USA, allerdings bestünden zwischen den beiden Ländern durchaus Gemeinsamkeiten. "Rassismus in Deutschland ist nicht weniger strukturell und nicht weniger institutionell als in den USA. Und natürlich schreibt sich Rassismus auch in jedem einzelnen weißen Menschen in Deutschland ein", sagt die Berliner Kommunikationswissenschaftlerin.

Nach Auffassung Kellys wird der Rassismus gegen People-of-Color in der öffentlichen Debatte in Deutschland zu oft unter den Teppich gekehrt, "als würde es das Problem nicht geben", sagt sie. "Ich glaube, dass wir einen ganz falschen Umgang mit Rassismus in Deutschland haben und dass es wichtig ist, die Machtverhältnisse zu verstehen, die darin wirken."