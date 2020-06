Der Youtuber Rezo greift in seinem neuen Video den Boulevard an, warnt vor Verschwörungen, richtet aber auch einen Appell an seriöse Medien. Das Video ist ein Stück Medienkompetenz, wie sie in dieser Zeit mehr denn je not tut. Von Daniel Bouhs.

Besonders arbeitet er sich an Verschwörungsideologen ab. Er warnt davor, irgendwelchen Telegram-Gruppen zu glauben, in denen einstige Popstars oder Vegan-Köche herumspinnen würden. Rezo warnt eindringlich davor, so etwas auch nur zum Spaß zu verbreiten. "Wenn man abends lustig zusammensitzt und sich dann so etwas reinzieht, dann hat man definitiv eine gute Zeit", sagt Rezo. Doch "nicht alle Menschen sind so privilegiert, um direkt zu erkennen, was für ein Bullshit das ist".

Das Video ist ein Stück Medienkompetenz, wie sie in dieser Zeit mehr denn je not tut. Der große Wert dabei: Rezo dürfte bei seinen 1,4 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten auf Youtube nicht zuletzt in eine Szene vordringen, in der sich klassische Medien noch immer eher schwertun.

Er würde ihnen offensichtlich gern etablierte Medien empfehlen, warnt aber auch vor ihnen. Er kritisiert die Industrie der Klatschblätter vor allem des Bauer-Verlags, die "sogar mit ausgedachten Falschbehauptungen über Tote noch Cash" machten. Er kritisiert die Macherinnen und Macher von Boulevardmedien, die "alle Bilder, die sie irgendwie in die Finger kriegen konnten, auch unzensiert abgedruckt" hätten. Vor allem regt er sich darüber auf, dass Boulevardzeitungen auch Fotos minderjähriger Opfer veröffentlichten.