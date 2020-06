Bild: rbb/Oliver Noffke

Neuvermietungen in Berlin - Wenn die Schattenmiete 100 Prozent über dem Mietendeckel liegt

18.06.20 | 07:25 Uhr

Vor einem Jahr hat Rot-Rot-Grün in Berlin den Mietendeckel beschlossen. Nun treibt er Blüten. Neuverträge werden meist mit zwei Mietpreisen ausgegeben: einem gedeckelten und einem marktüblichen. Die Unterschiede können gewaltig sein. Von Oliver Noffke



Die Wohnung wäre wie gemacht für Charlotte Christ und ihre kleine Familie. Vier Zimmer bedeuten, dass sie und ihr Lebensgefährte nicht länger in einer Nische schlafen müssen und der zweijährige Sohn trotzdem ein eigenes Kinderzimmer hat. Der Umzug ginge schnell und die Adresse würde sich nicht ändern; die Wohnung ist im selben Haus. "Die Wohnung soll 996 Euro warm kosten. Das wäre für uns okay", sagt sie. "Aber ohne Deckelung liegt die Miete bei 1.460 Euro warm. Das wäre zu viel für uns." Die niedrigere Miete hat Bestand unter dem Mietendeckel, der vor einem Jahr vom Senat beschlossen wurde, um den heißgelaufenen Berliner Wohnungsmarkt abzukühlen. Die höhere Miete steht in dem Vertrag, da noch gar nicht sicher ist, ob diese Maßnahme mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Dies wird das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Fällt der Mietendeckel, wäre der Umzug für Christ und ihren Partner ein teurer Fehler. Denn dieser Preis liegt außerhalb ihres Budgets. Zudem soll dann laut Vertrag die höhere Miete rückwirkend gelten. "Das ist wie Poker spielen. Mit einem Kleinkind würde ich dieses Risiko nicht eingehen."

Charlotte Christ | Bild: rbb/Oliver Noffke

Seit sie zu dritt sind, sucht Christ verstärkt etwas Größeres. Dass es bisher nicht geklappt hat, liege auch daran, dass sie ihren Fokus eng gesetzt hat, gesteht sie ein. Sie möchte eben gern in dem Kiez bleiben, in dem sie arbeitet, aufgewachsen ist und fußläufig die Großeltern ihres Kindes erreicht. Der nördliche Zipfel von Friedrichshain ist ihre Heimat. Zuletzt besonders stark von Preissteigerungen betroffen, profitiert die Gegend nun auch kräftig vom Mietendeckel. Wer jedoch auf der Suche nach einer neuen Mietwohnung ist, hat in den vergangenen Monaten keine Entspannung erlebt. Sondern das Gegenteil. Derzeit sind fast nur Wohnungsangebote zu finden, in denen zwei Mietpreise ausgewiesen sind. Der derzeit höchstmögliche sowie ein zweiter, der den potenziellen Marktwert darstellt. Mietervereine sprechen von einer sogenannten Schattenmiete. Je beliebter die Lage, desto verzerrter das Bild, das vom Berliner Wohnungsmarkt entsteht. "Diese Klausel ist eigentlich immer drin", sagt Christ über Wohnungsbesichtigungen in den vergangenen Wochen. "Ich kann da auch die Vermieter verstehen. Aber da steht ja immer 'rückwirkend'. Deswegen muss ich immer mit dem höheren Betrag rechnen."

Rechtssicherheit bringt erst das Bundesverfassungsgericht

Hans R. ist Geschäftsführer einer mittelständischen Immobilienverwaltung in Berlin. Hauptsächlich verwaltet seine Firma Wohnungen für andere Eigentümer, es sind etwa 1.000, ein paar vermietet er selbst. In andere hat er investiert. Er möchte anonym bleiben. In neue Mietverträge schreibt auch er zwei Mietpreise, als Absicherung: "Einen, wenn der Mietendeckel vor dem Bundesverfassungsgericht Bestand hat - der andere gilt, wenn das Urteil gegen ihn ausfällt." Bis dahin vermietet er ausschließlich an Leute, die sich auch den teureren Preis leisten können. Dass sich der Markt entspannt, kann er nicht feststellen. "Wenn Sie den Mietendeckel einhalten, werden Sie überrannt mit Nachfragen und auf der Angebotsseite sind Vermieter nicht mehr bereit, in die Wohnungen zu investieren. Die Qualität sinkt." R. ist der Meinung, dass das Gesetz zu allgemein formuliert ist und die verschiedenen Wohnungssegmente in der Stadt über einen Kamm schert. "Es werden sowieso die Falschen begünstigt", sagt er. "Am Stadtrand in Marzahn bringt der Mietendeckel gar nichts." In Mitte könnten sich hingegen viele über eine Halbierung der Miete freuen, obwohl sie sich bereits vor Jahren für eine teure, hochwertige Wohnung entschieden hätten, sagt R.. "Das muss mir einer erklären, dass das sozial sein soll, dass Leute, die ein sehr hohes Einkommen haben, die Miete gesenkt kriegen." Für seine Firma sei nun Planungsunsicherheit entstanden. Häuser, deren Finanzierung auf 30 Jahre angelegt sei, die aber erst seit zehn Jahren stehen, seien nun ein unkalkulierbares Risiko. Kleinvermieter, die eine Wohnung als Altersabsicherung gekauft hätten, würden oftmals sogar vor existenzielle Probleme gestellt, beklagen Vermietervereine.



Ein Blick in die Glaskugel

Wann das Bundesverfassungsgericht über den Mietendeckel entscheiden wird, ist unklar. Ein Urteil liegt noch Monate in der Zukunft, sehr wahrscheinlich sogar Jahre. In der Zwischenzeit führen Neumieter wie Vermieter gedanklich doppelt Buch. Dabei laufen Summen an, die für beide Seiten gravierende Unterschiede darstellen. Auf beiden Seiten beschäftigen existenzielle Fragen die Gedankenwelt. Übernehme ich mich mit dieser Wohnung? Funktioniert mein Geschäftsmodell noch? Einen Tipp abzugeben, wie das Bundesverfassungsgericht entscheiden wird, ist derzeit wie ein Blick in die Glaskugel. Doch Anfang März zuckte darin ein scheuer Blitz auf. Seitdem ist zumindest der Blick auf die Schattenmieten etwas erhellt. Berliner Vermieter wollten damals per Eilantrag gegen bestimmte Bußgelder vorgehen, die nach dem Mietendeckelgesetz gegen sie verhängt werden dürfen. Sie scheiterten. Sie müssen sich an den Strafkatalog halten, zumindest so lange, bis endgültig über den Mietendeckel entschieden ist. Das Urteil enthielt aber auch folgenden Hinweis.

„Entgegen dem Vorbringen der Antragstellenden ist auch nicht erkennbar, dass Vermieterinnen und Vermieter […] daran gehindert wären, sich für den Fall der Verfassungswidrigkeit des Gesetzes oder Teilen desselben bei Neuvermietungen eine höhere Mieten versprechen zu lassen [...]“

Mit anderen Worten: Dass zwei Mietpreise in neuen Verträgen stehen, halten die Karlsruher Richter erst einmal für mit dem Mietendeckel vereinbar. Aber auch wieder nur so lange, bis endgültig über die Verfassungsmäßigkeit des Berliner Gesetzes entschieden ist. Ob diese Schattenmiete aber auch rückwirkend verlangt werden darf, wird durch den Blick in diese Glaskugel nicht deutlich.

Die Linke hält Schattenmieten für illegal

Gaby Gottwald, wohnungspolitische Sprecherin der Linken im Abgeordnetenhaus, ist eine glühende Verfechterin des Mietendeckels. Scheitert er, stände ihre Partei vor einem Scherbenhaufen. Dass in neuen Mietverträgen zwei Preise zu finden sind, bezeichnet sie als "recht geballten Versuch, den Mietendeckel zu umgehen". Schließlich hätten die Immobilienverbände ihren Mitgliedern einheitliche Formulierungen zur Verfügung gestellt. Die Schattenmieten bezögen sich allerdings auf Miethöhen, die nach dem neuen Berliner Gesetz nicht zulässig seien, sagt Gottwald. "Das hat man sich schön ausgedacht. Wir halten das für verboten."

Dass es keine Rechtssicherheit gibt, gelte im Übrigen auch für Mieten, die rückwirkend höher sein sollen, sagt die Politikerin. Es gebe aber eine Menge von Urteilen zu anderen Fragen, die man analog zu Hilfe nehmen könnte. Gottwald verweist etwa auf eine Entscheidung zum Mindestlohn, der seit 2014 gilt. Wäre dieser in Karlsruhe gescheitert, hätten anschließend Arbeitnehmer trotzdem nicht die Differenz zwischen dem Mindestlohn und dem bis dahin gezahlten niedrigeren Salär zurückzahlen müssen, so die Logik. Auch wenn der Arbeitgeber zwei Löhne in die Verträge geschrieben hätte. "Es gibt mehr Anhaltspunkte dafür, dass es keine Rückwirkung gibt, als dafür, dass das stimmt, was die Immobilien-Lobby sagt." Für strauchelnde Vermieter halte das Gesetz eine Härtefallregelung bereit, sagt Gottwald. "Diesen Fall haben wir im Gesetz verankert. Von daher kann ich das natürlich nachvollziehen", sagt sie. "Nicht nachvollziehen kann ich, dass jeder Vermieter meint, der Mieter müsste seine Immobilie finanzieren, auch was die Kreditfrage angeht." Die Linken-Politikerin ist der Meinung, dass es darauf kein Anrecht gebe. "Wenn Sie Eigentum bilden, warum soll das jemand anderes finanzieren?" Auch wegen solcher Ansichten schäumt die Opposition im Abgeordnetenhaus bei dem Thema. Die Fraktionen von CDU und FDP haben beim Berliner Verfassungsgericht Klage gegen den Mietendeckel eingereicht.

Wenn die Schattenmiete 100 Prozent höher liegt...

Lara Dovifat hat gemeinsam mit ihrem Partner im März einen neuen Mietvertrag unterschrieben. Inklusive Schattenmiete. Unter dem Mietendeckel zahlen sie für 90 Quadratmeter im Kreuzberger Plattenbau aus den siebziger Jahren 520 Euro kalt. Sollte die Deckelung kippen, wären 1.034 Euro kalt fällig – und zwar als Wert für das erste Jahr bei einer Staffelmiete. "Das ist natürlich ein krasser Unterschied. Die Schattenmiete ist deutlich zu hoch", sagt sie. "Wir haben uns auch schon beim Mieterverein erkundigt. Dort hält man das nicht für durchsetzbar." Auch weil die Schattenmiete eine deutliche Erhöhung gegenüber dem wäre, was die Vormieter zahlten: 800 Euro kalt. Die Schattenmiete würde also auch gegen die bundesweit gültige Mietpreisbremse verstoßen. [Mehr Informationen zur Mietpreisbremse finden Sie bei den Kollegen von tagesschau.de]



...oder Vermieter lieber verkaufen