dpa/B. Pedersen Audio: rbb | 04.06.2020 | Kirsten Buchmann | Bild: dpa/B. Pedersen

Corona-Krise an Schulen - Situation für Berliner Schüler weiter ungeklärt

04.06.20 | 11:36 Uhr

Ein regulärer Stundenplan ist für die Berliner Schüler noch nicht in Sicht, durch die Corona-Abstandsregeln gibt es Unterricht derzeit nur in kleinen Gruppen. Nun gibt es erste Überlegungen, wie es nach den Sommerferien weiter gehen könnte. Von Kirsten Buchmann

Noch herrscht coronabedingter Ausnahmezustand in den Schulen Berlins, doch für die Rückkehr zum Normalbetrieb werden schon jetzt Pläne und Ideen formuliert. Der Bildungsexperte der oppositionellen FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Paul Fresdorf, will möglichst schnell möglichst wieder viel Normalität in den Schulen herstellen. Mehr Schule soll nach seiner Auffassung durch Unterricht im Wechsel möglich werden, alle zwei Wochen, immer für eine halbe Klasse. "Wir müssen die Schülerinnen und Schüler wieder zwingend mehr in die Schule holen und auch für längere Zeiträume als für ein, zwei Tage in der Woche. Deshalb die Idee, dies 14 Tage hintereinander zu machen", sagte Fresdorf dem rbb.

Feste Lerngruppen und versetzte Pausenzeiten

Auch die Grünen-Abgeordneten Marianne Burkert-Eulitz will, dass die Kinder einen Großteil der Zeit wieder in der Schule lernen. "Das kann man sich zum Beispiel in festen Lerngruppen vorstellen, das wird im Bereich der Grundschulen einfacher sein", sagte Burkert-Eulitz am Donnerstag im rbb. Feste Lerngruppen hieße: eine Grundschulklasse plus Klassenlehrerin. Beispielsweise durch versetzte Pausenzeiten sollen sich die verschiedenen Gruppen nicht begegnen. Das ist der Abgeordneten wegen des Infektionsschutzes wichtig: Denn sollte jemand erkranken, muss dann nicht die ganze Schule schließen. Sondern eine Klasse würde eine Zeit lang isoliert.

Feste Lerngruppen an Oberschulen schwer umzusetzen

Für die Oberschulen hat die Grünen-Politikerin allerdings noch kein Rezept. Denn da wechseln wegen des Fachunterrichts die Lehrer im regulären Schulalltag teils jede Stunde. Der Vorsitzende der Gymnasialleitervereinigung, Ralf Treptow, sieht Live-Überricht als geeignetes Mittel. "Der Lehrer würde dann den Unterricht vor Ort machen, mit einer gegebenenfalls normal großen Gruppe, mit einer Gruppe in der zwei fehlen oder in der 20 ausgeschlossen werden müssen weil eben Pandemie-Bedingungen sind", sagte Treptow dem rbb. Alle, die nicht vor Ort sein könnten, würden von zu Hause aus mitmachen.



GEW fordert: Infektionsschutz muss auch an Schulen gelten

Dafür allerdings, so Treptow, wäre es eigentlich nötig, dass die Schulen an das schnelle Internet angeschlossen und ihre Räume komplett vernetzt sind. Davon aber sei Berlin technisch noch meilenweit entfernt. Deshalb bleibt aus Treptows Sicht nur ein Szenario: die Schulen komplett zu öffnen. Der Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW Berlin), Tom Erdmann, hält dagegen eine Rückkehr zum Normalbetrieb nicht für realistisch: "Wenn das Robert-Koch-Institut eine solche Empfehlung nicht rausgibt, sehe ich nicht ein, warum dann in Schulen solche Abstandsregeln nicht gelten sollen. Von daher wäre es unverantwortlich, auf den Druck zu reagieren und die Abstandsregeln in Schulen fallen zu lassen." Die Bildungsverwaltung möchte sich noch nicht in die Karten gucken lassen. Vieles deutet aber darauf hin, dass für sie an Grundschulen feste Lerngruppen ohne Abstandsregeln ein Szenario für die Zeit nach den Sommerferien sein könnten. Für die Oberschulen dürfte es eher bei einer Mischung aus Lernen in der Schule und zu Hause bleiben, künftig allerdings mit einem stärkeren Gewicht auf dem Präsenzunterricht.