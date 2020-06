Schröder Niederlausitz Sonntag, 28.06.2020 | 14:01 Uhr

Vor 4 Monaten sind wir aus familiären Gründen

von Bayern nach Brandenburg umgezogen.

Die Landschaft gefällt uns ausgesprochen gut

und als Ruheständler gehen wir sehr viel in die Natur. Umso mehr sind wir enttäuscht, wieviel

Müll in den Wäldern verstreut zu finden ist, was wir in dieser Menge noch nie gesehen haben.

Wie sehr muss man seine Heimat hassen, um so etwas zu tun ?

Auch in den freigegebenen Bergbaufolgelandschaften findet sich noch Industrieschrott, eindeutig zurückgelassen aus der Bergbautechnik. Alles sehr schade.

Vielleicht kann ja die eingerichtete Staatsanwaltschaft irgendwann mal Erfolge vorweisen

Es sollte aber auch jeder der an der Umweltzerstörung beteiligt war, mal überlegen was er damit angerichtet hat. Zeitweilig geschlossene Recyclinghöfe sind keine Entschuldigung, das Problem bestand wohl auch schon vor Corona.