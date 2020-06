Bild: dpa/T. Schwarz

Polizeihilfe in Frage gestellt - Innenminister streiten über Berliner Antidiskriminierungsgesetz

17.06.20 | 21:21 Uhr

Das Berliner Antidiskriminierungsgesetz löst Unmut aus: Mehrere Bundesländer wollen die Entsendung von Polizisten nach Berlin überprüfen - und der Bundesinnenminister hat sich in dieser Frage jetzt auch festgelegt. Viel Gesprächsstoff auf der Innenministerkonferenz.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will bis aus Weiteres keine Beamten der Bundespolizei mehr nach Berlin entsenden. Hintergrund ist das Antidiskriminierungsgesetz in Berlin, das Seehofer bereits vor seiner Verabschiedung scharf kritisiert hatte. Seehofer sagte am Mittwoch nach der Sitzung des Innenausschusses des Bundestages in Berlin: "Ich kann meine Beamten nicht dieser Diskriminierung aussetzen, wo sie dann beweisen sollen, dass sie nicht diskriminiert haben."

Auch Mecklenburg-Vorpommern kündigte am Mittwoch an, bis auf Weiteres keine Polizisten mehr nach Berlin zu entsenden. Innenminister Lorenz Caffier (CDU) nannte als Grund dafür ebenfalls das neue Antidiskrimminierungsgesetz. Kritisch dabei sei insbesondere die nun geltende Beweislastumkehr etwa nach Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Bürgern. Das sei für Mecklenburg-Vorpommern nicht zu akzeptieren, sagte Caffier der Deutschen Presse-Agentur. Die Polizisten dürften nicht Gefahr laufen, bei Einsätzen in Berlin juristische Nachteile zu erleiden.



Innensenator Geisel will Bedenken ausräumen

Der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) will die Bedenken gegen das Gesetz bei der Innenministerkonferenz in Erfurt ausräumen, die am Mittwochabend begann. "Wenn man den Gesetzestext liest, stellt man fest, dass andere Bundesländer nicht betroffen sind", sagte Geisel. Klagen könnten sich demnach lediglich gegen das Land Berlin richten. Andere Bundesländer seien nicht betroffen. Entsprechend hatte sich Geisel bereits zuvor mehrfach geäußert. Das Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz (LADG) war in der vergangenen Woche mit den Stimmen von Rot-Rot-Grün im Abgeordnetenhaus verabschiedet worden, begleitet von scharfer Kritik aus der CDU. Das LADG soll Menschen in Berlin vor Diskriminierung etwa wegen ihrer Hautfarbe oder Herkunft durch Behörden schützen. Unter anderem soll es auch entsprechende Klagen wegen Diskriminierung durch Polizisten möglich machen.



Sorge in Bayern und Baden-Württemberg

Aus den Reihen der Länder war bereits in den vergangenenTagen teils massive Kritik an dem Gesetz geäußert worden. Besonders das von der CSU und den Freien Wählern geführte Bayern und das von Grünen und CDU regierte Baden-Württemberg äußerten am Montag erneut Bedenken, ob die Polizisten des Landes bei Unterstützungseinsätzen in Berlin nun Nachteile erleiden könnten. Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) sagte, man werde ernstzhaft prüfen, ob es weiterhin verantwortbar sei, Kollegen nach Berlin in Einsätze zu schicken. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte: "Wir haben grundsätzlich eine gute Zusammenarbeit, und wir wollen uns auch nicht davonstehlen. Aber um das fortsetzen zu können, erwarten wir glasklare Belege, dass sich jetzt keine neuen Belastungen für unsere Beamten ergeben."



Die gegenseitige Unterstützung der Länder in der Polizeiarbeit hat eine lange Tradition und gilt gerade bei Großlagen mit vielen Einsatzkräften als unverzichtbar.

