Der Bund fordert von Berlin aufzuklären, ob Millionen Euro Soforthilfegelder des Bundes an Selbstständige möglicherweise zu Unrecht ausgezahlt wurden. Einen entsprechenden Brief schrieb Wirtschaftsstaatssekretär Ulrich Nußbaum an Berlins Wirtschafts- und Finanzverwaltung, wie der Tagesspiegel am Montag zuerst berichtete.

Der frühere Finanzsenator verweist in dem Schreiben darauf, dass es aus Sicht des Bundeswirtschaftsministeriums in Berlin rund 170.000 Anspruchsberechtigte gibt. Es gebe aber rund 210.000 Anträge auf die Soforthilfe und damit zu viele. Außerdem kritisiert Nußbaum, dass in den ersten Tagen der rot-rot-grüne Senat die Soforthilfe nicht nur für Betriebsausgaben von Selbstständigen gewährte, sondern auch für ihre Lebenshaltungskosten. Im Brief, der dem rbb vorliegt, schreibt Nußbaum von einer "laschen Praxis" des Berlins.