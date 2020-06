Hunderte Umweltaktivisten von Extinction Rebellion haben mit einer Fahrraddemo auf der Stadtautobahn für eine Verkehrswende demonstriert. Nach Angaben der Berliner Polizei radelten am Mittwochvormittag rund 300 Menschen von Potsdam über die Stadtautobahn stadteinwärts nach Berlin, die Veranstalter gaben die Zahl dagegen mit rund 500 an. In der Folge kam es zu zu erheblichen Staus rund um die Avus.