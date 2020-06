Jan Berlin Pankow Mittwoch, 03.06.2020 | 12:55 Uhr

Geht es jetzt wirklich um die regelmäßigen Besuche von Opfern und ihren Familien während der Bauzeit? Selbst wenn man diese Gedenkstätte komplett demontieren würde und im orginalzustand wieder entstehen lassen würde wäre das doch ok! Wir reden doch hier nicht über einen Friedhof oder einen Ort wie buchenwald oder sachsenhausen. Es ist ein Ort wo eine gedänkstätte entstanden ist ohne geschichtlichen Hintergrund also der Ort! Oder habe ich hier was völlig falsch verstanden?