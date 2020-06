Seit Jahren streiten zwei jüdische Gemeinden in Potsdam über den Neubau einer Synagoge. Bezahlt wird diese vom Land. Im April schien die Geschichte ein glückliches Ende zu nehmen - die Grundsteinlegung war in Sicht. Doch jetzt gibt es wieder Streit.

Seit Jahren streiten zwei jüdische Gemeinden in Potsdam - die Synagogengemeinde und die Jüdische Gemeinde - über den Neubau einer Synagoge in der brandenburgischen Landeshauptstadt. Der Bau ist seit 2005 geplant, doch die Realisierung scheitert seitdem an den widerstreitenden Interessen der beiden Gemeinden. Nach einem lang ersehnten Durchbruch im Frühjahr droht nun wieder Stillstand.

Im April hatte es geheißen, man habe sich geeinigt, die Grundsteinlegung für die Synagoge könne noch in diesem Jahr erfolgen. Nun aber hat die Jüdische Gemeinde eine 2018 getroffene Vereinbarung mit dem Land Brandenburg und der Synagogengemeinde zum Bau und Betrieb der Synagoge gekündigt. Das teilte deren Vorsitzender Evgeni Kutikow am Freitag mit. Grund sei, dass der Vorsitzende der Synagogengemeinde, Ud Joffe, seine Zustimmung zu dem Entwurf des Architekten Jost Haberland wieder zurückgezogen habe "und ein gänzlich anderes Vorhaben realisieren will", so Kutikow.

Die Jüdische Gemeinde stehe aber weiter zu dem Ziel, das Synagogenzentrum zu errichten. "Die Jüdische Gemeinde Stadt Potsdam bittet das Ministerium, eine neue Form zu finden, in der dieses Ziel erreicht werden kann", sagte Kutikow.