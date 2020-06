Auf dem Wasser und an Land haben Umweltaktivisten der Intiative "Extinction Rebellion" am Samstagnachmittag in Berlin erneut für einen Wandel in der Klimapolitik demonstriert. Mit ihren Protestaktionen wollen sie auf den nach eigenen Angaben gemeinsam ein Zeichen für Menschenrechte, Klimagerechtigkeit, Freiräume für die Kultur, offene Grenzen und Widerstand gegen Rechts setzen. Es ist bereits der sechste Tag einer von den Organisatoren gestarteten bundesweiten Protestwoche.

Die Demonstranten haben sich am Nachmittag an der Oberbaumbrücke getroffen, um mit Rädern und Booten den Protest fortzusetzen. Auf einem der Boote auf der Spree am Treptower Park war in Anlehnung an die Rettungspakete der Bundesregierung die Forderungen "Bail out the planet" ("Rettet den Planeten") zu lesen.