Bild: dpa/Nietfeld

#Unteilbar-Demonstration - Tausende setzen Zeichen gegen Ungerechtigkeit und Rassismus

14.06.20 | 16:08 Uhr

Tausende Menschen haben sich am Sonntag der Berliner #Unteilbar-Demo angeschlossen und eine Menschenkette vom Brandenburger Tor bis Neukölln gebildet. Nach eineinhalb Stunden wurde die Protestaktion abgeschlossen, die Polizei äußerte sich zufrieden.

In Berlin haben sich am Sonntagnachmittag Tausende Teilnehmer der #Unteilbar-Demonstration angeschlossen. Zahlreiche Menschen stellten sich ab 14 Uhr für etwa eine Stunde vom Brandenburger Tor bis zum Hermannplatz auf und bildeten eine Menschenkette. Sie sollte neun Kilometer lang werden - unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln. So waren die Teilnehmer durch ein "Band der Solidarität" verbunden, das den Abstand garantieren sollte, und trugen einen Mund-Nasen-Schutz. "Wir haben heute gezeigt, dass wir verbunden sind", sagte eine Sprecherin des Bündnisses "Unteilbar" am Sonntagnachmittag. Die Menschen, die dem Aufruf von 130 verschiedenen Organisationen folgten, die sich in dem Bündnis zusammenschlossen, protestierten gegen soziale Ungerechtigkeit und Rassismus. Die Veranstalter hatten im Vorfeld betont, darauf achten zu wollen, dass die Corona-Auflagen erfüllt werden. Ähnliche Aktionen fanden auch in anderen deutschen Städten statt.

Die Berliner Polizei hat sich mit der Organisation der Demonstration zufrieden gezeigt. "Es läuft super", sagte Pressesprecher Thilo Calbitz nach dem Auftakt. "Es ist ein tragfähiges Konzept, das der Versammlungsleiter vorgestellt hat und man sieht, dass die Menschen darauf achten, dass dem Infektionsschutz genüge getan wird." Etwa eine Stunde nach Beginn der Versammlung waren nach Polizeiangaben etwa 5.000 Personen Teil der Menschenkette - also so viele wie angekündigt. Vertreter der Veranstalter sprachen dagegen von mehr als 20.000 Teilnehmern. Während es in einzelnen Abschnitten, etwa in Mitte, vereinzelte, kleine Lücken gab, bildeten sich in anderen Bereichen, zum Beispiel in Kreuzberg parallel zur Menschenkette weitere Reihen, im Abstand von ein, zwei Metern zur ersten. Gegen 15 Uhr löste sich das "Band der Solidarität" wieder auf, kurz darauf beendeten die Veranstalter die Demonstration.



Die Demonstration des "Unteilbar"-Bündnis in Berlin wurde nur mit der Auflage genehmigt, dass die Demonstranten einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller und der Neuköllner Bezirksbürgermeister Martin Hikel (beide SPD) appellierten, die Corona-Regeln einzuhalten. In der Vorwoche wurde im Anschluss an die sogenannte "Silent Demo" am Alexanderplatz, bei der im Rahmen der weltweiten "Black Lives Matter" (BLM)-Bewegung gegen Rassismus und Polizeigewalt protestiert wurde, bemängelt, dass dort bei mehreren zehntausend Menschen die Abstands- und Hygieneregeln nicht konsequent durchgesetzt wurden.

Jede Bündnisorganistion deckt einen Abschnitt ab

Die 130 Oganisationen des "Unteilbar"-Bündnis hatten am Sonntag einzelne Streckenabschnitte übernommen, darunter das Aktionsbündnis Antirassismus am Hermannplatz oder der Deutsche Gewerkschaftsbund an der Hasenheide. "Jede Bündnisorganisation stellt jeweils in ihren Abschnitten sicher, dass der Abstand eingehalten wird und dass die Ordner allen eine Teilnahme unter Berücksichtigung der Hygienemaßnahmen ermöglichen", hatte Mitorganisator Felix Müller im Vorfeld erklärt.



An der Demonstration konnte man auch digital teilnehmen - in einem Livestream [unteilbar.org] aus allen zehn Städten.

Die Route der Unteilbar-Demo

