Interview | Familienrichter Rüdiger Ernst - "Das Sorgerecht muss dringend reformiert werden"

01.06.20 | 15:17 Uhr

Besonders Familien haben während des Lockdowns gelitten. Die Gerichte bereiten sich nun auf eine Klagenwelle vor. Richter Rüdiger Ernst sagt im Interview zum Weltkindertag, das Familienrecht müsse modernisiert werden, weil sich Beziehungsmodelle verändert hätten.



rbb: Herr Ernst, Sie fordern Reformen im Familienrecht. Warum? Rüdiger Ernst: Kinder können ihre Rechte nicht selbst wahrnehmen – anders als Erwachsene. Sie sind darauf angewiesen, dass andere Menschen ihre Interessen wahrnehmen. Diese Menschen müssen wir sensibilisieren, motivieren, fortzubilden, schulen.

Was kommt eigentlich auf Grund der Corona-Situation auf die Familiengerichte zu? Durch die Corona Eindämmungsmaßnahmen sind viele Fakten geschaffen worden, die Auswirkungen bei den Familiengerichten haben. Das betrifft Umgangsfragen, sorgerechtliche Fragen, Gewaltschutzfragen. Es betrifft auch Unterhaltsfragen, etwa wenn ein Vater verpflichtet werden soll, für sein Kind Unterhalt zu bezahlen, aber gerade nur Kurzarbeitergeld bekommt oder seinen Arbeitsplatz verloren hat. Wir als Familiengericht erwarten, dass er seine Arbeitskraft einsetzt. Und da müssen wir jetzt möglicherweise neu fragen, ob er unter den gegenwärtigen veränderten Arbeitsmarktbedingungen noch in gleicher Weise sein Einkommen erzielen kann, wie er das vor Corona konnte.

Haben wir im Lockdown die Kinder zu sehr alleingelassen? Ich kann das nicht abschließend einschätzen. Es war wahrscheinlich erforderlich, auch die Kinder in den Lockdown mit reinzunehmen. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt sehr sensibel sind, unseren Blick schärfen und schauen, wo die Rechte von Kindern zu kurz gekommen sind, Kinder vernachlässigt, misshandelt, missbraucht wurden. Wir sollten möglichst aufholen, was versäumt wurde.

Zur Person Rüdiger Ernst ist Familienrichter und Vorsitzender Richter am Berliner Kammergericht. Außerdem ist er Mitglied der Kinderrechte-Kommission des Deutschen Familiengerichtstages und der Familiengerichtstag, ein Zusammenschluss aus Juristen, der an der Weiterentwicklung des Familienrechts arbeitet.

Wann kommt dies bei den Familiengerichten an? Wir gehen davon aus, dass das allmählich losgeht, wenn die Kinder wieder regelmäßig zur Schule, in den Hort oder in die Kita gehen, Therapien wieder aufnehmen, die sie vielleicht in der Corona-Zeit abgebrochen haben oder wieder Jugendhilfeleistungen in Anspruch genommen werden. Dann werden Erwachsene wieder den Blick darauf haben.

Unabhängig von Corona steigt die Zahl der Umgangsstreitigkeiten, die Prozesse dauern mitunter sehr lange. Die deutsche Rechtsprechung zertrümmert viele Familien, sagen manche. Würden Sie das als Familienrichter so unterschreiben? Nein. Sicher dauern viele der familiengerichtlichen Verfahren lange - das hat aber in vielen Fällen auch seinen Grund. Denn wenn ein Familienrichter eine Entscheidung über eine Umgangsregelung trifft, muss er vorher sorgfältig alle Fakten zusammengetragen haben. Und oft sind das die Fakten, die nicht offen zutage liegen, sondern die mithilfe von psychologischem Sachverstand an den Tag gebracht werden müssen. Das dauert.

Nun ist das ein hochkomplexes Thema, das Psychologie, Pädagogik und Emotionen berührt. Kinder müssen angehört werden. Sind die Richter an unseren Gerichten darauf vorbereitet? Wir als Deutscher Familiengerichtstag sagen an dieser Stelle ganz klar: Nein. Die Familienrichterinnen und Familienrichter, die ich kenne, sind hoch engagiert und sehr motiviert. Aber man muss wissen, dass sie das Familienrecht in der Regel nie systematisch gelernt haben, weder an der Universität noch in der Referendarzeit. Und deswegen kommen sie engagiert aber als fachliche Laien ans Familiengericht. Das Familienrecht spielt in der ersten und in der zweiten Staatsprüfung praktisch keine Rolle.

Die Rolle der Väter ist gestärkt worden, gleichzeitig gibt es viele Formen der Partnerschaften und neue Lebensmodelle. Ist das Sorge- und Unterhaltsrecht eigentlich überhaupt noch modern?



Sorgerecht, Umgangsrecht und auch das Unterhaltsrecht müssen dringend reformiert werden. Väter wollen heute auch mehr Verantwortung für Kinder übernehmen und mehr Zeit mit den Kindern verbringen. Deshalb muss über das Wechselmodell diskutiert werden. Wechselmodell heißt, dass beide Eltern annähernd gleich viel Zeit mit den Kindern verbringen. Das bedeutet aber dann einen weiteren Schritt für das Unterhaltsrecht. Bisher ist es so, dass der Elternteil, der das Kind überwiegend oder im Wesentlichen betreut, von der Unterhaltszahlung völlig freigestellt ist. Wenn man nun ein Wechselmodell praktiziert, in dem beide Elternteile im Wesentlichen den gleichen Verantwortungs- und Betreuungszeit-Anteil übernehmen, dann muss das Unterhaltsrecht geändert werden. Das hat wiederum zur Folge, dass viele getrennt lebende Mütter weniger Unterhalt für ihre Kinder bekommen würden - aber natürlich annähernd gleiche Aufwendungen wie bisher haben. Denn ob das Kind nun an zwei oder an sieben von 14 Tagen beim Vater ist - die Mutter muss für das Kind ja weiterhin ein Kinderzimmer in der Wohnung vorhalten und hat also die gleichen Mietkosten.

Seit Jahren wird gefordert, Kinderrechte sollen im Grundgesetz verankert werden. Warum ist das sinnvoll? Es gibt ja schon Rechte von Kindern im Grundgesetz, denn die Kinder haben wie die Erwachsenen alle Grundrechte. Gefordert wird aber, dass spezifische Kinder-Grundrechte ins Grundgesetz aufgenommen werden. Und da gehen die rechtspolitischen Meinungen nach wie vor auseinander. Fasst man in einem Artikel, den man ins Grundgesetz aufnimmt, nur zusammen, was das Bundesverfassungsgericht bisher in ständiger Rechtsprechung schon entschieden hat? Oder geht man darüber hinaus und versucht insbesondere, das Gleichgewicht zwischen Elternrechten und Kinderrechten neu auszutarieren?

Was befürworten Sie? Unser Grundgesetz hat im Ansatz eine sehr gute Regelung getroffen, die aber die Zeit des Nationalsozialismus im Hintergrund hatte. Damals ging die Stoßrichtung ganz eindeutig dahin, die Familien vor dem Übergriff des Staates zu schützen. Und deshalb hat das Elternrecht eine sehr starke Stellung in Artikel sechs des Grundgesetzes. Heute ist die Angst vor einem so übergriffigen Staat vielleicht nicht mehr so stark in den Fokus zu nehmen, wie nach 1949. Dafür haben wir andere Entwicklungen. Wir haben viele Formen der emotionalen und geistigen Vernachlässigung von Kindern. Wir haben Fälle, in denen Kinder misshandelt oder sogar missbraucht werden. Der Staat könnte da genauer hinschauen und die Rechte dieser Kinder früher und effektiver stärken, wenn die Kindergrundrechte im Grundgesetz ausdrücklich verankert würden.

Wie schneidet Deutschland bei der Umsetzung von Kinderrechten im internationalen Vergleich ab?



Wir sind in mancherlei Hinsicht gar nicht so schlecht aufgestellt. Bei der persönlicher Einbindung von Kindern im familiengerichtlichen Verfahren etwa, steht die deutsche Rechtsordnung ganz gut da. In kaum einem anderen Staat der Welt werden Kinder persönlich von Richtern selbst angehört. Das ist eine große Errungenschaft, die wir in den letzten zehn, fünfzehn Jahren im deutschen Recht erreicht haben. Jetzt kommt es aber darauf an, dass die Richterinnen und Richter, die diese hohe Verantwortung haben, die Kinder persönlich anzuhören, auch dafür systematisch vorbereitet werden.

Vielen Dank für das Gespräch.