Tödlicher Unfall in Friedrichshain - Wie gefährlich sind Pop-up-Radwege?

06.06.20 | 08:27 Uhr

Am Mittwoch ist eine Radfahrerin in Berlin auf einem Pop-up-Radweg von einem abbiegenden Laster getötet worden. Die Diskussion, ob die zunächst provisorischen Fahrradstreifen zu schlecht geplant sind, kocht wieder hoch. Von Birgit Raddatz

Die Radwege suggerierten eine Sicherheit, die es nicht gebe. So drastisch drückt sich der Leiter der Unfallforschung der Versicherer, Siegfried Brockmann, in der "Berliner Morgenpost" aus. Ein Lkw-Fahrer überrollte am vergangenen Mittwoch beim Einbiegen von der Petersburger in die Mühsamstraße in Friedrichshain eine 62-Jährige mit seinem Betonmischer. Die Fahrradfahrerin war auf einem neu entstanden Pop-up-Radweg unterwegs.

Pop-up-Radwege nicht automatisch besonders verkehrssicher

Der Sprecher der Verkehrsverwaltung des Senats, Jan Thomsen, wehrt sich gegen den Vorwurf, die Radwege seien zu schnell und zu undurchdacht auf die Straße gebracht worden. "Das sind nicht irgendwelche hingeschluderten Zeichnungen, sondern sehr genau geplante Radwege, die man schnell mit provisorischen Mitteln umgesetzt hat", sagt er. Noch sind die Wege gelb markiert, außerdem muss sich manch ein Autofahrender wohl auch erst an die für ihn weggefallende Spur gewöhnen. Parken auf Fahrradwegen gehört an vielen Stellen zum Alltag. Auch der verkehrspolitische Sprecher der Linken im Abgeordnetenhaus, Kristian Ronneburg, setzt sich für die Radwege ein. Aber er sagt auch: "Sie dienen nicht der Verkehrssicherheit, das muss man auch so ehrlich sagen."

Kreuzungen bleiben ein Problem

Die Hauptschwierigkeit sind weiterhin die Kreuzungen. Radfahrende, die geradeaus fahren, werden immer wieder von rechtsabbiegenden Auto- oder Lkw-Fahrern übersehen. So wie im Fall der getöteten 62-Jährigen am Mittwoch. Julia Fohmann vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat sieht in einer getrennten Ampelschaltung einen Lösungsansatz: "Damit würde man zumindest die Kollisionsgefahr minimieren", sagt sie. Das geht natürlich nur dort, wo bereits eine Ampel existiert. Die Senatsverwaltung will deshalb an zwei Stellen in Berlin ein Modell testen, das vor allem in den Niederlanden genutzt wird. Dabei werden die Verkehrsströme getrennt, statt sie zusammen auf der Fahrbahn zu führen, auch beim Abbiegen. Dort werden die Radwege in einem Viereck zusammengeführt. Dadurch entsteht automatisch eine Schutzinsel. Das Ganze braucht allerdings sehr viel Platz, ist also nicht für alle Kreuzungen in Berlin geeignet.

Verkehrsfluss hatte zu lange Vorfahrt

Derzeit führt die Senatsverwaltung Gespräche mit der BVG über einen geplanten Pop-up-Radweg auf der Müllerstraße in Mitte, über Regelungen zum Thema Bus-Spur. Ob Ampeln oder ein neues Kreuzungsmodell: Alle Verkehrsteilnehmenden müssen sich wohl darauf einstellen, auch mal für den jeweils anderen anzuhalten. Lange wurde in der Straßenverkehrsordnung darauf gesetzt, dass der Verkehr möglichst fließt. "Man muss sich am Ende fragen, wie viele Getötete einem der Verkehrsfluss wert ist", sagt Fohmann. In diesem Jahr starben bereits acht Radfahrerinnen und Radfahrer im Berliner Straßenverkehr.

