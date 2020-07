globke Mittwoch, 22.07.2020 | 21:33 Uhr

"Das bedeutet: Sie dürfen nicht ohne weiteres Mitglied der AfD werden." Das heißt bei Würdigung aller Umstände können sie im Einzelfall auch Mitglied werden. (Zeitabstand, Funktion etc.)

Da muss RBB nochmal in der Vergangenheit recherchieren, saß sie vielleicht in der Gastwirtschaft im Nebenraum?

Schließlich hat der RBB keine blasse Ahnung, daß sie wenigstens Mitglied war. Bisschen dünn und ordentlich aufgeplustert, würde ich sagen.