Am 22. Juli berichtete der rbb nach eigenen Recherchen, dass U. 2008 über die Liste der DVU in die Bernauer Stadtverordnetenversammlung eingezogen war. Nach der Auflösung der DVU hatte 2011 die NPD die Liste übernommen. Am 10. Juli wurde U. als Beisitzerin in den Ortsverband gewählt.

Für ehemalige Mitglieder der DVU, der NPD oder den Republikanern gilt in der AfD der Unvereinbarkeitsbeschluss: Das heißt, sie dürfen formell nur dann in die Partei aufgenommen werden, wenn der Landesvorstand dies mit deutlicher Mehrheit beschließt.