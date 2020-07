imago images/Christian Thiel Audio: radioeins | 27.07.2020 | Interview von Julia Menger und Kerstin Hermes | Bild: imago images/Christian Thiel

Streit um Andreas Kalbitz - AfD-Chef Meuthen droht Brandenburger Fraktion

27.07.20 | 16:35 Uhr

Das Schiedsgericht der AfD hat am Wochenende den Parteiausschluss von Andreas Kalbitz bestätigt, doch der Machtkampf ist längt nicht vorbei. Kalbitz will nun dennoch die Brandenburger AfD-Fraktion führen. AfD-Chef Meuthen kündigt an, das verhindern zu wollen.



Der AfD-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen will dagegen vorgehen, wenn Andreas Kalbitz nach dem bestätigten Rauswurf aus der Partei an der Spitze der Brandenburger Landtagsfraktion bleibt. "Die Entscheidung über einen Verbleib von Andreas Kalbitz in der Fraktion oder gar im Fraktionsvorsitz, die würde ja die Einheit der Partei gefährden", sagte Meuthen am Montag bei radioeins vom rbb. Die Fraktion würde damit sagen, sie akzeptiere die Annullierung der Mitgliedschaft durch den Bundesvorstand und die Bestätigung durch das Bundesschiedsgericht nicht. "Damit würde sich die gesamte Fraktion direkt gegen die Partei im Ganzen wenden. Das wäre so nicht hinnehmbar. Das heißt, dass darauf reagiert werden wird." Wie das passieren könnte, sagte er zunächst nicht.



Fraktion ändert Geschäftsordnung für Kalbitz

Der AfD-Bundesvorstand hatte die Parteimitgliedschaft von Kalbitz per Mehrheitsbeschluss im Mai annulliert. Als Grund gab er an, dieser habe beim Parteieintritt eine frühere Mitgliedschaft in der inzwischen verbotenen rechtsextremen "Heimattreuen Deutschen Jugend" (HDJ) sowie bei den Republikanern nicht angegeben. Kalbitz bestreitet die Mitgliedschaft in der HDJ.



Das AfD-Bundesschiedsgericht bestätigte am Samstag die Entscheidung des Vorstands. Kalbitz will dagegen rechtlich vorgehen und weiter Landtagsfraktionschef bleiben. Die Fraktion hatte die Geschäftsordnung so geändert, dass er auch parteilos Mitglied bleiben kann. Im Juni bestätigte sie ihn an der Spitze, nachdem das Landgericht Berlin den Beschluss des AfD-Bundesvorstands zur Annullierung der Mitgliedschaft bis zur Entscheidung des Bundesschiedsgerichts für unzulässig erklärt hatte.



Kalbitz will zunächst im Eilverfahren gegen seinen vom Bundesschiedsgericht bestätigten Rauswurf aus der Partei vorgehen. "Derzeit wird geprüft, ob der Beschluss des Bundesschiedsgerichts ausreichend als juristische Grundlage ist oder ob die schriftliche Urteilsbegründung abgewartet werden muss", sagte Kalbitz am Montag der Deutschen Presse-Agentur. "Sobald das geklärt ist, gibt es einen Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz und einen für das Hauptsacheverfahren. Ich sehe dem Verfahren weiterhin sehr zuversichtlich entgegen und hoffe auf schnelle Klärung und nötige Ruhe zur Sachpolitik im Sinne der Partei."

Kalbitz will Fraktionschef bleiben

Der Vize-Fraktionsvorsitzende der AfD, Steffen Kubitzki, hatte am Wochenende dem rbb gesagt, dass Kalbitz das Amt des Fraktionschefs nun nicht mehr ausüben könne. Sollte er trotzdem versuchen, als Parteiloser in die Fraktion zu kommen, sei die Gefahr groß, dass diese sich spalte. "Wir stehen wieder vor einem Scherbenhaufen", sagte Kubitzki der Deutschen Presse-Agentur. Die Fraktion komme so nicht zur Ruhe. Kubitzki kritisierte in diesem Zusammenhang den AfD-Bundesvorstand, der die Brandenburger AfD "komplett allein" gelassen habe in dieser Situation. Kalbitz aber sprach sich am Sonntag selbst für eine Sondersitzung der Landtagsfraktion aus.

Verfassungsschutz stuft Kalbitz als Rechtsextremist ein