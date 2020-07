Wie geht es weiter in der Brandenburger AfD-Fraktion? Der Vorsitzende Andreas Kalbitz ist nicht mehr Parteimitglied - sein Vize Kubitzki empfiehlt ihm, das Amt ruhen zu lassen. Sonst sei die Gefahr einer Spaltung groß. Kalbitz will die Fraktion jedoch weiterhin anführen.

In der Brandenburger AfD gibt es Forderungen, dass Andreas Kalbitz nach seinem Ausschluss aus der Partei seinen Posten als Fraktionschef ruhen lässt. Der Vize-Fraktionsvorsitzende Steffen Kubitzki sagte Antenne Brandenburg vom rbb, aus seiner Sicht könne Kalbitz das Amt derzeit nicht ausüben. Sollte er trotzdem versuchen, als Parteiloser in die Fraktion zu kommen, sei die Gefahr groß, dass diese sich spalte.

Das Bundesschiedsgericht der AfD hatte am Samstag bestätigt, dass Kalbitz kein Mitglied der AfD mehr ist. Er will dagegen vor einem Zivilgericht vorgehen. Erst wenn Kalbitz vor Gericht recht erhalte, könne er auch wieder Fraktionschef sein, so Kubitzki.

"Wir stehen wieder vor einem Scherbenhaufen", sagte Kubitzki der Deutschen Presse-Agentur. Die Fraktion komme so nicht zur Ruhe. Kubitzki kritisierte in diesem Zusammenhang den AfD-Bundesvorstand, der die Brandenburger AfD "komplett allein" gelassen habe in dieser Situation.