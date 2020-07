Streit um die Parteimitgliedschaft von Brandenburgs Parteichef Andreas Kalbitz und Austritte aus Fraktionen in Kommunalparlamenten - aus Sicht von AfD-Fraktionsvize Kubitzki macht die Afd in Brandneburg keine gute Figur. Er warnt vor dem Zerfall der Partei.

AfD-Mandatsträger träten aus Fraktionen in Kommunalparlamenten aus und in mehreren Kreisverbänden herrsche Zank und Streit. Ursachen dafür seien vor allem die Einstufung der AfD Brandenburg als Verdachtsfall durch den Verfassungsschutz, eine Dominanz des inzwischen aufgelösten rechtsnationalen "Flügels" sowie der Streit um die Annullierung der Parteimitgliedschaft von Landes- und Fraktionschef Andreas Kalbitz.

Der Vorsitzende der AfD Spree-Neiße und Landtagsvizefraktionschef, Steffen Kubitzki, hat seine Partei zum Zusammenhalt aufgerufen und vor einem möglichen Zerfall gewarnt. "Unsere Partei macht in Brandenburg gegenwärtig keine gute Figur", erklärte Kubitzki am Sonntag.

In seinem Kreisverband Spree-Neiße sei die Zusammenarbeit trotz Diskrepanz bei einigen Themen konstruktiv, erklärte der Kreischef. "Dennoch müssen wir aufpassen, dass die vereinzelten Auflösungserscheinungen keine Lawine lostreten, die in einem wirklichen Zerfall mündet." Wer etwas an der Partei zu kritisieren habe, müsse dies deutlich artikulieren auf internen Gremientreffen und Parteitagen und solle nicht aus Fraktion oder Partei austreten. Den Landesvorstand rief er auf, "den Tendenzen Einhalt zu gebieten" und das Gespräch mit entsprechenden Kreisverbänden und Fraktionen zu suchen.