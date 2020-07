SirHenry Sonntag, 26.07.2020 | 09:46 Uhr

Die Wahlergebnisse zeigen gegenteiliges, nämlich daß es auch viele AfD Wähler gibt, die Kalbitz wählen. Sicherlich gibt es auch Wähler, die die AfD ohne Kalbitz wählen würden. Die Frage ist halt, was ist die bessere Option für die AfD insgesamt?

In Brandenburg werden die Altparteien bevorzugt von den Alten gewählt, 70 Jahre plus, die AfD wird von den jüngeren im Erwerbsleben stehenden gewählt, sagt eine RBB 24 Analyse. Jeder dritte Ex-Nichtwähler machte sein Kreuz bei der AfD. Kalbitz holte in Brandenburg 23,5 %, ein Plus von 11 %, SPD und CDU zusammen kamen auf Minus 13 %. . Macht Kalbitz so weiter, und wirtschaften SPD und CDU im gkeichen Maße ab, ist Kalbitz nach den nächsten Wahlen MP. Meuthen ist nicht der große Renner mit seinen Mickerergebnissen in BaWü.