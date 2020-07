dpa/Schoening Audio: Inforadio | 10.07.2020 | Birgit Raddatz | Bild: dpa/Schoening

16 Wohnhäuser in Milieuschutzgebieten - Mieter geschützt - Deutsche Wohnen unterzeichnet Vereinbarung

10.07.20 | 14:46 Uhr

Seit Wochen kämpft ein Berliner Mieterbündnis gegen den Verkauf von 23 Wohnhäusern an die Deutsche Wohnen, jetzt gibt es gute Nachrichten zumindest für einen Teil von ihnen: Für 16 Häuser wurden Verträge unterzeichnet, die die Bewohner vor Verdrängung schützen sollen.

Das Berlin Mieterbündnis "23 Häuser sagen Nein!" kann einen Teilerfolg verbuchen. Für 16 der insgesamt 23 Häuser, die vom Berliner Immobilieninvestor Christian Ernst Hollmann an die Deutsche Wohnen verkauft werden sollen, wurden Abwendungsvereinbarungen unterzeichnet. Diese verbieten es der Deutschen Wohnen unter anderem, Mietwohnungen in Eigentum umzuwandeln.



Das Mieterbündnis hatte sich in den vergangenen Wochen für ein bezirkliches Vorkaufsrecht, also die Übernahme der Wohnhäuser durch landeseigene Immobilienunternehmen oder Genossenschaften, stark gemacht. Hierzu teilte der Bezirksbürgermeister von Friedrichshain-Kreuzberg, Florian Schmidt (Grüne), am Freitag mit, letztlich hätten sich drei Genossenschaften für den Erwerb mehrerer Häuser gemeldet. Auch landeseigene Wohnungsbaugesellschaften hätten bereitgestanden. "Doch wir haben auch gemerkt, dass wir die Verfahren für genossenschaftlichen Erwerb noch verbessern müssen", räumte Schmidt ein.

Bezirke: "Mieter besser vor Verdrängung geschützt"

Letztlich kam die Deutsche Wohnen einem Vorkauf durch die Bezirke zuvor - durch die Unterzeichnung der Abwendungsvereinbarungen. Wie die betroffenen Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte, Treptow-Köpenick, Neukölln und Tempelhof-Schöneberg am Freitag mitteilten, seien dadurch die Mieter ab sofort besser vor Verdrängung geschützt.



Für die Dauer von 20 Jahren verzichte die Deutsche Wohnen per Abwendungsvereinbarung auf die Umwandlung in Wohnungseigentum. Darüber hinaus werde das Dax-Unternehmen nur solche energetischen Modernisierungen durchführen, zu denen es als Käufer entweder gesetzlich verpflichtet sei oder die vom Bezirk durch Richtlinien zugelassen würden, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Vereinbarung werde von empfindlichen Vertragsstrafen flankiert und sei im Falle einer Weiterveräußerung auch von dem Rechtsnachfolger zu beachten.

Insgesamt geht es um 400 Wohnungen

"Wir begrüßen diesen Schritt und würden uns auch von anderen Vermietern in unserer Stadt ein vergleichbares Bekenntnis zum Mieterschutz wünschen", erklären neben Schmidt auch die anderen betroffenen Baustadträte Jörn Oltmann (Tempelhof-Schöneberg), Jochen Biedermann (Neukölln), Ephraim Gothe (Mitte) und Rainer Hölmer (Treptow-Köpenick).



Von der Deutsche Wohnen hieß es, die Abwendungsvereinbarungen seien "das Ergebnis sachlicher und konstruktiver Verhandlungen mit den Bezirken." Dem Unternehmen sei "Sozialverträglichkeit wichtig", teilte Unternehmenssprecher Marko Rosteck gegenüber rbb|24 mit. Die Verhandlungen und deren Ergebnis zeigten, "dass zwischen öffentlicher Hand und privater Wohnungswirtschaft gemeinsames Handeln möglich und im Sinne eines langfristig fairen Wohnungsmarktes auch nötig ist."



Berlin hat seit 2015 in Milieuschutzgebieten zum Erhalt der Sozialstruktur im jeweiligen Kiez ein Vorkaufsrecht. Abwendungsvereinbarungen können verhindern, dass dies tatsächlich zum Tragen kommt. Das frischgebackene Dax-Unternehmen Deutsche Wohnen will insgesamt 23 Häuser des Investors Hollmann kaufen, von denen 21 in Berlin stehen, 16 davon in Milieuschutzgebieten. Das Wohnhaus-Paket umfasst laut "23 Häuser sagen Nein!" insgesamt 400 Wohnungen und soll einen Wert von 90 Millionen Euro haben.

Oltmann erinnert an freiwillige Selbstverpflichtung

Für die übrigen fünf Wohnhäuser in Berlin konnten keine Abwendungsvereinbarungen unterzeichnet werden, da sie nicht in Milieuschutzgebieten liegen. Aber auch dort herrsche für die Mieterinnen und Mieter vorerst Sicherheit, wie Stadtrat Oltmann im Gespräch mit rbb|24 sagte: "Sie können sich auf die freiwillige Selbstverpflichtung der Deutsche Wohnen berufen", so Oltmann. Im Juni 2019 hatte sich die Deutsche Wohnen dazu verpflichtet, Mieterhöhungen so zu begrenzen, dass ein Haushalt maximal 30 Prozent seines Nettoeinkommens für die Nettokaltmiete aufwenden muss [deutsche-wohnen.com]. Zudem werde jede vierte neu zu vermietende Wohnung an Mieter vergeben, die einen Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein haben.



Oltmann sagte dazu rbb|24, sollten betroffene Mieterinnen und Mieter hier negative Erfahrungen machen, stünden die Baustadträte ihrer jeweiligen Bezirke jederzeit hilfreich zur Seite.



