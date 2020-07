Knapp die Hälfte der Abgeordneten in der Berliner AfD-Fraktion beklagt sich in einem Schreiben über den Führungsstil des Vorsitzenden Georg Pazderski. "In der Fraktion herrscht mittlerweile ein Klima des Misstrauens und der Destruktivität, welche jede sachliche Arbeit behindert und unsere Zusammenarbeit nachhaltig beschädigt", heißt es in einem Schreiben von neun Abgeordneten an die insgesamt 22 Fraktionsmitglieder.