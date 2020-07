Pazderski will 2021 als AfD-Spitzenkandidat antreten

Abgeordnetenhauswahl in Berlin

Berlins AfD-Fraktionschef Georg Pazderski will seine Partei im nächsten Jahr in die Abgeordnetenhauswahl führen. "Ich werde 2021 als Spitzenkandidat antreten", sagte der 68-Jährige dem Sender "Hauptstadt TV". Das letzte Wort habe dabei natürlich die Partei, aber er sei der Meinung, "ein sehr geeigneter Kandidat" zu sein, so Pazderski. Nach der Wahl wolle er dann die AfD-Fraktion eine weitere Legislaturperiode leiten.