Bauarbeiten an 243 Berliner Schulen vorgesehen

An 243 Berliner Schulen sollen in den Sommerferien Bauarbeiten durchgeführt werden. Die geplanten Baumaßnahmen umfassen die Sanierung von Dächern, Fassaden, Fenstern, Fußböden, Elektroanlagen, Turnhallen, Mensaräumen sowie den Bau von neuen Schulgebäude, wie die Senatsverwaltung für Bildung am Montag mitteilte.