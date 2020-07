Demonstrationszug in Berlin

Hunderte Menschen haben am Samstag in Berlin gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. Unter dem Motto "Deutschland hat ein Rassismusproblem" zogen sie von der Siegessäule in Berlin-Mitte über den Hansaplatz bis zur JVA Moabit. Die Polizei schätzte die Zahl der Demonstrierenden auf rund 1.600.