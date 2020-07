Berlin nimmt aus dem Hilfsprogramm des Bundes für Flüchtlinge in überfüllten Lagern auf den griechischen Inseln 142 Menschen auf. Das teilte die Innenverwaltung auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, wie die dpa am Samstag berichtete.



Demnach kommen insgesamt 928 Flüchtlinge nach Deutschland, dabei vor allem Kinder und Jugendliche nebst Familienmitgliedern. Die ersten werden am 24. Juli in Deutschland erwartet, der Rest soll schrittweise bis Ende August folgen. Wann genau die ersten Betroffenen in Berlin ankommen, ist noch unklar.