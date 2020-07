Kritischer Begleiter Jüterbog Montag, 27.07.2020 | 19:00 Uhr

Ist das da links ein Spielplatz???

Dann würde ich konsequenterweise den Autoverkehr über diesen umleiten, nachdem die Kinder mit ihren Eltern und den Spielgeräte auf die luftige Straße verpflanzt wurden....

Dann können alle nach Herzenslust toben, malen, sich an den Händen fassen, mit bunten Tüchern Regentänze aufführen und spielen, so wie es sich Frau Umweltstadträtin Clara Herrmann in ihrem wohlklimatisierten grünen Büro so vorstellt!!

Achso: gibt es in diesem Stadtbezirk vielleicht auch Menschen, denen von Amts wegen wirklich dringend geholfen werden könnte???