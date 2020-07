Der schon seit längerem geplante Modellversuch zur autofreien Friedrichstraße soll nunmehr Mitte August beginnen und bis Ende Januar dauern. Die Einkaufsmeile wird für fünfeinhalb Monate zwischen Französischer Straße und Leipziger Straße für Autos gesperrt, wie der Bürgermeister des Bezirks Mitte, Stephan von Dassel (Grüne), am Donnerstag mitteilte.



Für Radfahrer soll es demnach eine vier Meter breite Durchfahrt auf der Fahrbahn geben, "während zu Fußgehende zum Flanieren und Verweilen eingeladen sind". Die Belieferung und Erreichbarkeit der Geschäfte auf der Friedrichstraße sei durch ausgewiesene Ladezonen in den Nebenstraßen und Parkhäuser in unmittelbarer Nähe gewährleistet.