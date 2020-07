Bild: imago images/Jürgen Heinrich

Mail an ZDF-Redaktion in Berlin - Auch Maybrit Illner erhielt "NSU 2.0"-Drohschreiben

16.07.20 | 18:09

Mit "NSU 2.0" unterzeichnete Drohbriefe haben inzwischen auch prominente Journalistinnen erreicht. Wie das ZDF am Donnerstag bestätigte, erhielt die Talkshow-Moderatorin Maybrit Illner eine entsprechende Mail, in der sie mit dem Tode bedroht wird. Die Redaktion der Talkshow sitzt im ZDF-Hauptstadtstudio Unter den Linden in Berlin-Mitte, von dort aus wird auch gesendet. Die Ermittlungsbehörden seien bereits darüber informiert worden, teilte ein ZDF-Sprecher in Mainz mit.

Drohmail auch an taz-Redakteurin

Betroffen von einer Drohmail ist nach Informationen des Hessischen Rundfunks (hr) auch die taz-Autorin Hengameh Yaghoobifarah. Sie hatte vor einem Monat eine umstrittene Kolumne über die Polizei geschrieben.



Der hr [hessenschau.de] hatte als erstes über das Drohschreiben von Dienstagabend berichtet, das dem Sender vorliegt. Demnach ist es im Stil eines Zuschauerbriefs an die ZDF-Moderatorin Illner gerichtet. Darin wird vorgeschlagen, neben den Linken-Politikerinnen Janine Wissler, Martina Renner und Anne Helm sowie der Kabarettistin Idil Baydar auch die taz-Journalistin Yaghoobifarah in eine Sendung mit dem Thema "Wann wird Deutschland endlich abgeschafft?" einzuladen. Allen sechs Frauen droht der Verfasser nach hr-Angaben mit dem Tod. Dem Bericht des Senders zufolge deutet der Verfasser zudem an, selber Polizist zu sein.

Weitere Frauen im Fokus der Rechtsextremisten