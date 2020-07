Eleonora Berlin Steglitz Samstag, 04.07.2020 | 13:09 Uhr

Das ist ein spätes Erwachen. Den Mietenspiegel hat man gegen den Mietendeckel eingetauscht. Da wird sich RRG eine andere Ungerechtigkeit einfallen lassen müssen. Genau so was kommt dabei heraus, wenn man nicht mit Weitsicht plant und den falschen Leuten vertraut. Die Mieter werden das ausbaden müssen. Der Mietspiegel von 2019 war in Ordnung und die Mietpreisbremse auch, aber der Deckel wird allen gehörig um die Ohren fliegen.