Ein Extremismusbeauftragter soll künftig bei der Berliner Polizei Hinweisen auf verfassungsfeindliche Vorfälle nachgehen. Zudem könnten anonym Hinweise auf solche Entwicklungen gegeben werden, sagte der Sprecher von Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Freitag. Damit wurde ein Bericht des "Spiegels" bestätigt. Demnach bereitet der Senator einen Elfpunkteplan zur Bekämpfung extremistischer Tendenzen in der Polizei vor. Das Vorhaben solle am Mittwoch vorgestellt werden, kündigte Sprecher Martin Pallgen an.