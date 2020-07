Martina Berlin Samstag, 25.07.2020 | 18:11 Uhr

Ich wäre an Ihrer Stelle nicht so vorschnell beim 100% sicher bei was sein.

Oder wollen wir uns mal über den Nazikiez mit Nazihaus in Dortmund unterhalten?

...ach passt ja nicht. Da vermietet der Eigentümer ja bewusst an Nazis. Wie in Halle an die "Identitäre Bewegung"



Auch haben sich bereits viele quasi Sondersitzungen mit der Rigaer Strasse beschäftigt. Es gibt bzw. gab ja sogar eine ganze Sonderkommission der Polizei. Und sowieso auch schon die eine oder andere rechtswidrige Polizeiaktion.

Das ist halt so. Auch wenn Sie von Eberswalde aus den antilinken Kampf und den Lieblingsfeind der Rechten mindestens in Berlin egal wie, Hauptsache druff bekämpft haben wollen.

Weiter unten wird ja gleich Kriegsrecht eingefordert: Abreissen und dann halt mal sehen wessen Recht man verletzt.

Herrschaften, Herrschaften. Wie erhellend.



Immer wichtig zu Erkennen, welche Hoffnungen und Wünsche die Demokratie und der rechtsstaat nicht erfüllen kann.