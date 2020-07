In Berlin haben am Sonntag rund 250 Vertreter von Sportvereinen vor dem Roten Rathaus demonstriert. Die Sportler forderten den Senat auf, auch Kontakt-Sportarten wie Fußball, Handball, Hockey, Judo und auch Teambesetzungen etwa beim Rudern und Kanu wieder zu erlauben. Berlin beharrt in der Corona-Krise als noch einziges Bundesland auf den in der Infektionsschutzverordnung festgelegten Abstandsregeln für Sport unter freiem Himmel.

Ausnahmen durch die Sportverwaltung gibt es bisher nur für Bundesligateams sowie Berufssportler. Die von der Kampfsport- und Tanzschule Senshu initiierte Demonstration soll nun jeden Sonntag stattfinden, bis der Senat die Begrenzungen für den Amateursport aufhebt.