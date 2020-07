Zu zwei Jahren, neun Monaten und 22 Tagen Haft hat ein Istanbuler Strafgericht am Donnerstag den Berliner Journalisten Deniz Yücel verurteilt - wegen "Terrorpropaganda". Der "Welt"-Autor zeigt sich im rbb empört und will gegen das Urteil ankämpfen.

Für den deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel ist seine Verurteilung wegen Terrorpropaganda durch ein Istanbuler Gericht "ein weiterer Skandal in einer Kette von Skandalen". Yücel sagte am Donnerstag dem rbb, dies habe mit seiner Verhaftung in der Türkei begonnen und sei mit öffentlichen Anschuldigungen und Isolationshaft bis hin zu Misshandlungen im Gefängnis fortgesetzt worden. Skandalös seien schließlich auch die Umstände seiner Freilassung gewesen.

Yücel, der für die "Welt" schreibt und in Berlin lebt, wurde am Donnerstag in Abwesenheit zu einer Haftstrafe von zwei Jahren, neun Monaten und 22 Tagen verurteilt [tagesschau.de]. Der 46-Jährige saß bis zum 16. Februar 2018 ein Jahr in türkischer Untersuchungshaft, er verließ das Land unmittelbar nach seiner Freilassung und kehrte nicht mehr zurück.