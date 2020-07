Berlin hat erneut eine Kundgebung des Verschwörungsideologen Attila Hildmann verboten. An der Argumentation habe sich zur vergangenen Woche nichts geändert, teilte die Innenverwaltung am Donnerstag mit.

Bereits in der vergangenen Woche hatte die Versammlungsbehörde ein Verbot für die angemeldete Hildmann-Kundgebung ausgesprochen. Der als Vegankoch bekannt gewordene Hildmann meldete nun für diesen Samstag erneut eine Demonstration an. Im Zuge der Corona-Pandemie trat er wiederholt mit Verschwörungsideologien sowie verharmlosenden Äußerungen über den Nationalsozialismus und den Holocaust auf.

Die Strafanzeigen gegen Hildmann gingen in Berlin ein, die Ermittlungsverfahren werden aber von der Staatsanwaltschaft in Cottbus geführt. Hildmann hat seinen Wohnsitz in Brandenburg. Neben Volksverhetzung und Bedrohung werden Hildmann auch Beleidigung und öffentliche Aufforderung zu Straftaten vorgeworfen.

Unter anderem hatte sich der Kochbuchautor mit Bezug auf den Grünen-Politiker Volker Beck bei einer Kundgebung für die Wiedereinführung der Todesstrafe ausgesprochen. Die gleiche Drohung hatte Hildmann bereits zuvor auf seinem Telegram-Kanal verbreitet. In auf Twitter und im Internet verbreiteten Videos ist zu hören und zu sehen, wie das Publikum ihm lautstark zustimmt.

Volker Beck stellte daraufhin Strafanzeige gegen Hildmann. Die jüngsten Anschläge in Hanau, Halle und der Mord an Walter Lübcke hätten gezeigt, so Beck, dass aus Drohungen Realität werden könne. "Und deshalb ist es unabdingbar, dass Polizei und Justiz und Politik gemeinsam hier rote Linien ziehen", sagte Beck dem rbb.