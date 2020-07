Bund und Ländern erinnern an Widerstand vom 20. Juli 1944

Vertreter von Bund und Ländern haben am Montagvormittag in Berlin der Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944 gedacht. Die Veranstaltung fand in der Gedenkstätte Plötzensee statt - allerdings mit Einschränkungen aufgrund von Corona.