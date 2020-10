Starpianist Igor Levit spielt in Potsdam

Unter dem Motto "Flügel statt Flügel" haben der Starpianist Igor Levit und weitere Künstler am Dienstagvormittag vor dem Brandenburger Landtag gegen die Wahl des neuen AfD-Fraktionsvorsitzenden demonstriert - mit einem Klavierkonzert.

"Bei dieser Wahl wird ein Rechtsextremist gegen den anderen ausgetauscht", sagte der Organisator und Brandenburger Künstler Rainer Opolka am Dienstag zu Beginn des Konzerts auf dem Alten Markt in Potsdam. "Wir wollen die Dummheit und den Hass mit hellen Flügeltönen aus der Welt klimpern." Bei dem Konzert trat auch der Sänger und Frontmann der Band "Die Prinzen", Sebastian Krumbiegel, auf. "Man muss sich dem, was hier im Parlament passiert, klar entgegenstellen", sagte Krumbiegel.

Organisator Opolka verwies darauf, dass sowohl der zurückgetretenen Andreas Kalbitz als auch seine drei Nachfolgekandidaten Protagonisten des inzwischen aufgelösten völkisch-nationalen Flügels der AfD seien.

Unterdessen hatte die AfD-Fraktion bereits den Landtagsabgeordneten Christoph Berndt zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der 64-Jährige setzte sich gegen zwei Mitbewerber, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Birgit Bessin und den Parlamentarischen Geschäftsführer Dennis Hohloch, durch. Berndt leitet den Verein "Zukunft Heimat", der vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft wird.